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Aktüel Aydın'da acı olay! Köpeği kurtarmak isterken canından oldu
Aktüel

Aydın'da acı olay! Köpeği kurtarmak isterken canından oldu

Aydın'ın Germencik ilçesinde su kuyusuna düşen köpeği kurtarmaya çalışırken dengesini kaybedip kendisi de düşen Salih Yayla boynunun kırılması nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 16:00:00 -
Aydın'da acı olay! Köpeği kurtarmak isterken canından oldu

Olay, saat 09.30 sıralarında kırsal Turanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Besici Salih Yayla, bir köpeğin içinde su olmayan 5 metrelik kuyuya düştüğünü görüp yardıma koştu. Kendi imkanlarıyla köpeği kurtarmaya çalışan Salih Yayla, dengesini kaybedip kuyuya düştü.

Yakınları haber alamayınca aramaya çıktıkları Salih Yayla’nın kuyuya düştüğünü görüp, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarılan Salih Yayla’nın boynunu kırılıp öldüğü belirlendi. Kuyuya düşen yavru köpek ise kurtarıldı.

Yapılan incelemenin ardından Yayla’nın cenazesi Aydın Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

 

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