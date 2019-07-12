Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,50-17,25 TL’den işlem gördü.12 Temmuz 2019 Cuma 11:17
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,50-17,25 TL’den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,50 TL en çok 17,25 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,50 TL en çok 7,750 TL ve Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,36 TL en çok 1,37 TL.
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