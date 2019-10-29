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Gündem

Aydın Doğan'dan bir satış kararı daha

Geçtiğimiz yıl medya şirketlerini Demirören Holding'e satan Aydın Doğan, bir şirketini daha satma kararı aldı.

2019-10-29 15:49:00 -
Aydın Doğan'dan bir satış kararı daha

Bir dönemin en büyük medya patronu olan Aydın Doğan, bir şirketini daha satma kararı aldı. Doğan, Hepsipay isimli internet ödeme şirketini satıyor.

Doğan Holding'e bağlı Hepsiburada.com’un sahibi olduğu Hepsipay, D-Ödeme Elektronik ve Para Ödeme Hizmetleri şirketi adıyla faaliyet gösteriyordu.

E-ticaret kuruluşu olan Hepsiburada’nın 2015'de kurduğu Hepsipay, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan lisansını alarak, Haziran 2016’da faalieyte başlamıştı.

Dijital ödeme sistemi geliştirme faaliyet gösteren şirket, Amazon Payments’in başlattığı, iyzico, PayU, iPara gibi uygulamalara karşı alternatif olmuştu.

Aydın Doğan’ın sattığı Hepsipay’i alan Havucum.com ise 2018' de kurulmuş bir anket şirketiydi. Havucum.com 2019’da Gateinside'ın çatısı altında ticari faaliyetlerini sürdürmeye başladı.

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Yorumlar

Malatyalı

Satiyon ama parayi. Yemeye omrun. Yetecekmi. Helal para. Olsa bari. Obur dunyana. Bir faydasi olur eminimki bu para fakir fukaranin parasidir.  helal degildir cunku helal para bukadar kazanilmaz
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Murat

Bu. Sűç. Makinaına. AK. Parti. Niye. Harekete. Geçmiyor
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