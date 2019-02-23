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Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu kursiyerleri seyirci karşısına çıktı

Yıl boyunca birbirinden değerli oyunları Aydınlıları buluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu özel bir oyunla seyirci karşısına çıktı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 08:52
Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu kursiyerleri seyirci karşısına çıktı

Yıl boyunca birbirinden değerli oyunları Aydınlıları buluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu özel bir oyunla seyirci karşısına çıktı.


Seyircilerin tamamen doldurduğu "Düdüklüde Kıymalı Bamya" oyununu Şehir Tiyatrosu’ndan farklı yıllarda eğitim alan kursiyerler sahneledi.


Hıncahınç dolu salonda oynanan Memet Baydur’un yazdığı oyunda, bir grup kadının kendi hazırladıkları duyarsız yaşamlarına hiç tanımadıkları yaşlı bir adamın dahil olması anlatılıyor. Ev kadınlarının çeşitli toplumsal tabularını eleştirisinin merkezine alan oyunda Şükran Göngör-Yıldız Kenter Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezi ’nin sahnesine çıkan genç tiyatrocular uzun süre alkışlandı.


Tiyatronun yanı sıra her türlü sanatsal faaliyeti desteklemeye devam edeceklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, diğer sanat dallarına olduğu gibi tiyatroya da sahip çıktıklarını söyledi. Başkan Çerçioğlu "Yetiştirdiğimiz genç oyuncular ve sanatçılarla Aydın’da sanat mevsimi yaşanıyor. Tiyatroya yeni oyuncular kazandırmak için açtığımız tiyatro atölyelerimiz tüm vatandaşlarımızın hizmetinde. Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi atölyelerimizde görmeyi çok istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı kültür merkezlerimize ve atölyelerimize davet ediyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 08:52
  1. sanat
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