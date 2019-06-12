Aydan Taş kimdir nereli?

BKM Mutfak'ın oyuncularından Aydan Taş, Çok Güzel Hareketler Bunlar'da gösterdiği oyunculukla çok konuşulan isimler arasında yer almıştı. Peki Aydan Taş kimdir? Aydan Taş nereli? Aydan Taş hangi filmde oynuyor?

Aydan Taş kimdir?

1982 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü ve Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. BKM Tiyatro'nun muhasebe biriminde çalışırken, BKM Atölye Oyuncularına dahil olmak için Yılmaz Erdoğan ile konuştu. Erdoğan onu kabul edince de oyunculuk eğitimi almaya başladı. Bu ekibin yapmış olduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla ün kazandı. Krem, Yalan Dünya, Karadayı, Tatlı Küçük Yalancılar, Sınıf, Bebeğim, Hayat Şarkısı gibi dizilerde rol aldı. Hadi İnşallah, Çok Film Hareketler Bunlar, Neşeli Hayat ve Organize İşler sinema filmleriyle beyaz perdede de boy gösterdi. Hercai dizisinin oyuncu kadrosuna Aydan Taş dahil oldu. 5. bölüm itibariyle 'Şehriyar Taşkın' karakterine hayat vermekte.