Ay'dan gelen göktaşı, açık arttırmayla Budist tapınağına satıldı
Ay'dan dünyaya düşen göktaşı, Vietnam'ın Ha Nam eyaletindeki Tam Chuc Budist Tapınağı tarafından satın alındı.20 Ekim 2018 Cumartesi 18:27
ABD'nin Boston kentinde Ay'dan koparak Dünya'ya düşen bir göktaşı 612 bin 500 dolara alıcı buldu.
Altı parçadan oluşan, 5.5 kilo ağırlığındaki Ay göktaşı, RR Auction Müzayede Evinin düzenlediği açık arttırmada 612 bin 500 dolara alıcı buldu.
Budist tapınağı aldı
Göktaşının Vietnam'ın Ha Nam eyaletindeki Tam Chuc Budist Tapınağı tarafından alındığı belirtildi.
Nadir bir örnek
Göktaşı gerek büyüklüğü, gerekse de Dünya'ya düşerken maruz kaldığı ısı nedeniyle üzerinde oluşan füzyon katmanın belirginliği nedeniyle Ay göktaşlarının nadir bir örneği olarak görülüyordu.
Göktaşı, geçen yıl kuzeybatı Afrika ülkesi Moritanya'nın ücra bir bölgesinde bulundu.
YORUM YAZ