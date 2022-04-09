Ayçiçek yağını 44,99 liradan görenler gözlerine inanamadı

Ukrayna-Rusya savaşı sonrası artan gıda fiyatları vatandaşları çileden çıkarıyor.

Rusya- Ukrayna savaşını bahane eden bazı marketler ayçiçek yağına zamlar yapmıştı. 170 hatta 200 liralara kadar dayanan yağ fiyatları için bazı marketlerden akılalmaz kampanyalar geliyor.

Bir zincir marketinden indirim adı altında paylaşılan ayçiçek yağının fiyatını görenler şaşkına döndü.

Market, Ayçiçek yağının litresini 44,99’dan indirim reklamı ile satmaya başladı.

Ayçiçek yağının 5 litresi bu durumda 224,50 liraya geliyor.

Bazı vatandaşlar, ‘Bu ne ya, yağa bak uçmuş. Sanki ucuzmuş gibi reklam yapılıyor’ yorumları yaptı.

Yarım litre için kampanya yapmışlardı

Yine başka bir market geçtiğimiz haftalarda yarım litre Ayçiçek yağını 26,95’e satmaya başlamıştı.