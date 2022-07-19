Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Az önce duyuruldu

Fiyatları artan ayçiçek yağları karşısında ne yapacağını şaşıran vatandaşlara bir kötü haber de Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, yaptığı açıklamada, ayçiçek tarlalarının tırtıl istilasına uğramasına ilişkin kritik uyarılarda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trakya Bölgesi ayçiçeği bölgesi alanlarında yaklaşık yüzde 4’ünde görülen ‘Çayır Tırtılı Zararlısı’ ile mücadelenin sürdüğünü ve zararların tespit edilmesi için çalışmaların devam ettirildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada çalışmalarda çevre ve insan sağlığını koruyacak şekilde ilerlediklerini belirtilerek çiftçilerin her an yanında olunduğu ifade edildi.

Aynı zamanda Tekirdağ, Konya, Edirne, Kırklareli ve Adana başta olmak üzere ülke genelinde 61 ilde üretimin sürdüğü ancak belli bölgelerde görülen görülen Çayır Tırtılı Zararlısı'nın hasatlara zarar verdiği belirtildi.

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada Ayçiçeğinde bir önceki yıla göre yüzde 6 üretim artışı ile 2 milyon 550 bin ton rekolte öngörüldüğü söylendi.