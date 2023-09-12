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Gündem Ayçiçeğinde hayal kırıklığı yaşanıyor: Verim düşük, daneler boş
Gündem

Ayçiçeğinde hayal kırıklığı yaşanıyor: Verim düşük, daneler boş

Yeniakit Publisher
2023-09-12 17:24:00 -
Ayçiçeğinde hayal kırıklığı yaşanıyor: Verim düşük, daneler boş

Aşırı sıcak hava ve yetersiz yağışın verimi düşürdüğü ve danelerin dolmasını olumsuz etkilediği kaydedildi.

 

Balıkesir Manyas ilçesinde yaklaşık 30 bin dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeğinin hasadı başladı. Aşırı sıcak hava ve yetersiz yağışın verimi düşürdüğü ve danelerin dolmasını olumsuz etkilediği kaydedildi.
Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, bu yıl 40’ı yeni ortak olmak üzere toplam 300 ortağın 3 bin ton yıllık ürün beyannamesi verdiklerini ancak ilçe genelinde bu yıl verimin ortalama 180 kilogram civarında gerçekleşeceğini tahmin ettiğini söyledi. Kalpakçı, sözlerine şöyle devam etti:
“Bu yıl ayçiçeklerinde yağ oranı da düşük, alımlarda uygulanan fiyatlar yağ oranına göre değerlendiriliyor. Ayçiçeğinde kuraklık nedeniyle daneler dolmadı, geçen yıl dekara ortalama verimimiz 250 kilogramdı. Geçen yıl ayçiçek yağ oranları güzeldi. Bu yıl geçen yıl ki oranı yakalamak çok zor görünüyor. Ayçiçeği alım fiyatlarının bağlı olduğumuz Trakya Yağlı Tohumlar Kooperatifleri Birliği tarafından hafta içinde açıklanmasını bekliyoruz. Sezonun tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."
Ayçiçek üreticisi ton bazında 15 bin lira fiyat beklediklerini söyledi.
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