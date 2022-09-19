Ayakta duş alıyorsanız aman dikkat!

Hem sağlık hem de güne dinç başlamak için çoğumuz duş almadan sokağa çıkmayız. Bedenimizi temizlediği kadar ruhumuzu da iyileştiren duş almak kirli suların akıp gitmesini sağlayan bir temizlik yöntemidir. Peki siz duş alırken ayakta duranlardan mı yoksa mutlaka otururum diyenlerden misiniz? Ayakta duş alıyorsanız bunları bilmeniz gerekir.

Bazılarımız duş alarak güne başlarken bazılarımız da duş alarak günü bitirir ve yatağına gider. Beden temizliğinin en etkili yollarından biri olan banyo yapmak-duşa almak hayatımızın olmazlsa olmazlarındandır. Bedenimizi temizlerken ruhumuzu da iyileştiren duşu yaparken bir çoğumuz bilmeden büyük bir hataya düşüyoruz. Ayakta duş almak saç dökülmesinin nedenlerinden biridir. Saç dökülmesinin önlemek için otururken saçlarınızı yıkayın ki böylece kafa derisine kan akışını daha da arttırmış olursunuz.

Sağlık açısından duş almak en çok tercih edilen temizlik yöntemlerinden biridir. Peki ayakta duş alırken nasıl bir hata yapıyorsunuz biliyor musunuz?

Ayakta duş almak saç dökülmesinin nedenlerinden biridir. Saç dökülmesinin önlemek için otururken saçlarınızı yıkayın ki böylece kafa derisine kan akışını daha da arttırmış olursunuz.

Ayakta duş almak saç döker mi?

Banyo yaparken giderin dökülen saç telleri nedeniyle tıkandığını sık sık tıkandığını görürüz ve aklımıza ayakta duş almak saçlara zarar verir mi sorusu geliyor. Saç dökülmesi, saç folikülerinin çeşitli sebeplerden ötürü zayıflaması sonrasında meydana gelir. Vitamin eksikliği, genetik sebepler, kullanılan kimyasal saç ürünlerinin yan etkileri gibi pek çok sebebe bağlı olarak dökülebilir. Fakat ayakta banyo yapmanın saç dökülmesi için bir etkisi bulunmamaktadır.

Kuru saçlar için yılın en kötü zamanları başladı. Soğuk havalar bir yandan saçları ve saç derisini zorlarken diğer yandan soğuk havalar nedeniyle daha sıcak su ve daha fazla ısıyla kurutma işlemi gören saçlar iyiden iyiye kurumaya başladı. Denediğiniz hiçbir kozmetik üründen istediğiniz sonucu alamadıysanız evdeki malzemelerle kolay ama bir o kadar da etkili saç nemlendiricisi hazırlayabilirsiniz. İşte malzemeler listesi;

3 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 yemek kaşığı avokado yağı, 2 yemek kaşığı ceviz yağı, 1 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı sirke, 1 adet yumurtanın sarısı.

Kürün hazırlanışı

Sirke hariç tüm malzemelerden homojen bir karışım elde edin. Yeni yıkanmış, nemi alınmış, hafif kurumuş saça uygulayın. 30 dakika beklettikten sonra saçınızı yıkayın. Son durulama suyuna bir yemek kaşığı sirke ekleyin. Bu maskeyi haftada 1-2 kez uygulayın.



