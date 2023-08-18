Ayakta bu iki noktaya bastırmak! İddiayı Çin çıkardı: gerçek önlemleri alacağız diyenler bu haberi okusun

Ayak başparmağı ve ikinci parmağın arasında bulunan noktaya sadece 2 dakika bastırmak mucizeler yaratıyor. Çin kültürünün vazgeçilmezi olan bu yöntem sayesinde hastalıklar iyileşiyor.

Uzmanlar bu noktadaki kasların uyarılmasıyla kramp, baş-bacak ağrısı, stres ve yüksek tansiyonun düşürülebildiğini belirtiyor. Depresyonun da bu noktalara uygulanacak basınç sayesinde geçeceğini iddia ediliyor.

Bilim adamları aynı zamanda karaciğer hastalıkları, sindirim sorunları ve göz problemlerinde de işe yaradığını ifade ediyor. Bu noktalar Zu San Li uzun ömür noktalarının sadece bir bölümüdür.

Zu San Li noktasını aktive etmek yenilenme ve iyileşme etkisi yaratabilir, yaşlanmayı önleyebilir. Çin’de bu nokta “uzun ömür noktası” olarak bilinirken, Japonya’da “yüz hastalığın noktası” olarak adlandırılır.

Zu San Li Noktasını Nasıl Bulacaksınız?

Vücudumuzda Zu San Li noktası diz kapağının biraz altındadır. Bu noktayı doğru tespit edebilmek için elinizi parmaklarınız aşağıya gelecek şekilde aynı dizinizin üstüne yerleştirin. Avuç içiniz dizinizi kaplasın. Örneğin sağ eliniz sağ dizinizin üstünde olsun. Zu San Li küçük tırnağınız ile yüzük parmağınızın tırnağı arasındaki noktadır. Eğer bu şekilde doğru noktayı bulamıyorsanız yere oturup dizlerinizi kendinize çekin. Ayaklarınız hala yerde olsun. Dizinizin altında daha yüksek bir alan fark edeceksiniz, parmağınızı onun üzerine koyup hafifçe bastırın. İşte bu nokta Zu San Li noktasıdır.

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