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Ayaklarınız sizden ilgi bekliyor

Ömür boyu yükünüzü çeken ayaklarınıza insaf edin.

21 Ekim 2018 Pazar 17:01
Ayaklarınız sizden ilgi bekliyor


Tabanımız bütün organlarımızın sağlık kontrol merkezi gibi. Binlerce yıllık tecrübelerin ışığında ortaya çıkan ve modern tıbbın da kabul ettiği bu gerçek kulağınıza küpe olsun

Kuruyan, çatlayan ve şişen ayaklarınıza arada bir özenli bakımlar yaparsanız; onları, çektikleri çilede bir nebze de olsa rahatlatırsınız. Gençken pek farketmez ama insan, yaşlandıkça onların değeri daha iyi anlaşılır.

Ayaklarınızın sürekli şişmesinden rahatsız oluyorsanız, bitkilerden yararlanabilirsiniz. Mesela papatya ve limondan.. Bunun için, bir litre suda iki avuç papatya ve bir adet limon kabuğunu kaynatıp soğumaya bırakın. Ayaklarınızı bu suyun içinde yarım saat kadar bekletin. Şişlerin indiğini, ayak derinizin canlandığını göreceksiniz.

Kuruyan, pul pul ayrılan tırnaklarınız için, gliserinden faydalanabilirsiniz. Birkaç damla saf gliserinle eşit miktardaki limon suyunu karıştırın. Bu karışımı her gün tırnaklarınıza sürün. Canlı, parlak ve sağlıklı tırnaklar için bundan daha iyi bir yol olamaz.

Soğuk parafin metodu

Soğuk parafin, sağlıklı ve pürüzsüz ayaklara kavuşmanın başka bir yolu! Yumuşak ve bakımlı ayaklar için uygulanan özel yöntemin adı, soğuk parafin. Öncelikle ayaklarda ölü hücre tabakası atılıyor. Daha sonra parafin sürülerek ayak paketleniyor ve 20 dakika bekletiliyor. Açıldıktan sonra krem sürülüyor. Sonrasında pamuk gibi ayaklara sahip oluyorsunuz.

 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 17:01
  1. ayak
  2. ayak bakımı

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