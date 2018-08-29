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Ayaklarını camdan dışarı çıkardı, sosyal medyadan tepki yağdı

Seyir halindeyken ayaklarını camdan dışarı sarkıtarak otomobil kullanan sürücü, kendisinin ve başkalarının hayatını hiçe sayarken sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterdi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:09
Ayaklarını camdan dışarı çıkardı, sosyal medyadan tepki yağdı

Ayaklarını camdan dışarı sarkıtarak otomobil kullanan A.K. isimli bir kişi o anları sosyal medyada paylaştı.

Seyir halindeyken ayaklarını dışarı çıkaran sürücü hem kendi hem de diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe saydı. Nerede çekildiği belli olmayan görüntülere, şahsın arkadaşları ve sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.
Videoyu çeken A.K. tepkilerin ardından sosyal medya hesabını kapattı.,

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:09
  1. dikkatsiz sürücü
  2. Ayaklarını camdan dışarı çıkardı
  3. kendi hayatını hiçe saydı
  4. sosyal medyadan tepki yağdı

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