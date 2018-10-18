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Ayakkabı pek çok sağlık sorununa yol açabiliyor

Dikkatli ayakkabı seçimleri bazı sağlık problemlerini engelleyebildiği gibi, bazı problemlerinin tedavisini de yapabilir.

18 Ekim 2018 Perşembe 14:50
Ayakkabı pek çok sağlık sorununa yol açabiliyor

Ayak sağlığı için öncelikle ayağın şekline uygun ayakkabılar seçmeye özen göstermek gerekmektedir. Anatomik ayakkabılar ise ayakta önemli taşıyıcı noktaları desteklediği için yürüyüşü rahatlatıcıdır. Omuriliğin duruşunu destekler, kişinin yorulmasını geciktirir. Doğal malzemeden üretilen ayakkabılar cilt sağlığının korunmasını sağlar ve nasır, batık tırnak ve mantar gibi rahatsızlıkların oluşmasını engeller.

Doğru ayakkabı ve sandaletler de ayağa egzersiz yaptırır. Rastgele, “sonradan genişler” düşüncesiyle alınan ayakkabılar ayak sağlığını olumsuz olarak etkilemekte ve basma bozukluğuna, tırnak batmalarına, ayak mantarlarına, acılı nasırlara, ayak parmaklarında şekil bozukluklarına, çabuk yorulmaya, bilek burkulmalarına, ayak, bacak ve bel ağrılarına ve ayakta kalıcı deformasyonlarına sebep olabilmektedir.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 14:50
  1. ayakkabı
  2. ayak sağlığı

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