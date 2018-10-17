Ayakkabı kokusundan kurtulmak için...

Gün içinde ayakkabı ayakta fazla duracaksa ve terleme kaçınılmazsa, ayakkabı içine bir miktar pudra serpilebilir. Talk pudra yada bebek pudrası nem hapsetmede etkilidir.

Ayakkabı kokusu karbonat ve tuz karışımı ile de azaltılabilir. Karışımı (tuzluk vasıtasıyla) çok olmamak kaydıyla içine güzelce serpebilirsiniz. Tuz bakterileri kırar. Ancak sadece karbonat da kullanılabilir. Karbonat nemi hapsetmeye yardımcı olur.

Kokan ayakkabı parfüm ile kokudan uzak tutulabilir, ancak bu geçici olmaktadır. Bakteriler parfümle yok olmazlar ama kamufle olurlar; bunun yerine doğal yöntemler uygulamanızda fayda var.

Çay ağacı yağını ayakkabının içine sürer yada damlatırsanız bakterileri dezenfekte etmiş olursunuz. Adaçayı yağı da bu iş için uygun olacaktır.

Ayakkabı kokusu giderici yöntemlerden biri de narenciye kabuklarını ayakkabının içinde bekletmektir. Limon ve portakal gibi meyvelerin kabuklarını ayakkabının içine koyduğunuzda, içindeki bakterilerin yok olmasını sağlarsınız. Bu uygulamayı akşam yapmalı, sabaha kadar kabukları ayakkabının içinde bırakmalısınız.