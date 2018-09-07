THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Ayakkabı kokusundan kurtulmak için...

Ayakkabı kokusundan kurtulmak için neler yapmak gerekir? İşte ayakkabı kokusundan kurtulmak için yapılması gerekenler...

07 Eylül 2018 Cuma 18:32
Ayakkabı kokusundan kurtulmak için...

Gün içinde ayakkabı ayakta fazla duracaksa ve terleme kaçınılmazsa, ayakkabı içine bir miktar pudra serpilebilir. Talk pudra yada bebek pudrası nem hapsetmede etkilidir.

Ayakkabı kokusu karbonat ve tuz karışımı ile de azaltılabilir. Karışımı (tuzluk vasıtasıyla) çok olmamak kaydıyla içine güzelce serpebilirsiniz. Tuz bakterileri kırar. Ancak sadece karbonat da kullanılabilir. Karbonat nemi hapsetmeye yardımcı olur.

Kokan ayakkabı parfüm ile kokudan uzak tutulabilir, ancak bu geçici olmaktadır. Bakteriler parfümle yok olmazlar ama kamufle olurlar; bunun yerine doğal yöntemler uygulamanızda fayda var.

Çay ağacı yağını ayakkabının içine sürer yada damlatırsanız bakterileri dezenfekte etmiş olursunuz. Adaçayı yağı da bu iş için uygun olacaktır.

Ayakkabı kokusu giderici yöntemlerden biri de narenciye kabuklarını ayakkabının içinde bekletmektir. Limon ve portakal gibi meyvelerin kabuklarını ayakkabının içine koyduğunuzda, içindeki bakterilerin yok olmasını sağlarsınız. Bu uygulamayı akşam yapmalı, sabaha kadar kabukları ayakkabının içinde bırakmalısınız.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 18:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'da kanlı olay: 2 kişi öldü
    1. Ankara'da kanlı olay: 2 kişi öldü
    2. Elazığ'da kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi..
    3. Ankara nöbetçi eczane Keçiören
    4. Beyaz leblebinin faydaları saymakla..
    5. Ankara nöbetçi eczane Mamak
    6. Doğum kontrol hapı kullanıyor ve..
    7. Selanik tatlısı nasıl yapılır?
    8. Bakan açıkladı: O gemiyi tespit ettik!
    9. Ankara nöbetçi eczane Çankaya
    10. Ankara'da nöbetçi eczaneler 7 Eylül..
    11. Baş dönmesi basit bir haberci
    12. Erişteli yoğurt çorbası nasıl yapılır?
    13. Yoğurt maskesi ile cildinizi arındırın
    14. Gözlük camını temizlemek için...
    15. Gömlek ütülemek sandığınız kadar zor..
    16. Ayakkabı kokusundan kurtulmak için...
    17. Gözde ışık çakmalarına dikkat!
    18. 3'lü zirve sonrası Erdoğan'dan kritik..
    19. Diyanet 9500 imam müezzin Kur'an..
    20. Burak Yılmaz, Trabzonspor'u TFF'ye..
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20