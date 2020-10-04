Ayakkabı Dünyası indirim | Pek çok marka ve kategoride ayakkabı, terlik, çanta vs ürün satışı yapan firmalardan biri de Ayakkabı Dünyası’dır. Ayakkabı Dünyası’nın Türkiye’nin pek çok şehirde mağazası bulunuyor. Ayrıca Ayakkabı Dünyası internet mağazasıyla müşterilerine hizmet sunuyor. Peki, Ayakkabı Dünyası sipariş takibi nasıl yapılır?

Ayakkabı Dünyası Mağazaları

Ayakkabı Dünyası mağazalarından alışveriş yapacak olanlar kendilerine en yakın mağazanın nerede bulunduğunu araştırıyor. En yakın Ayakkabı Dünyası mağazasının bilgisine ulaşmak için TIKLAYINIZ

Ayakkabı Dünyası üye ol

Ayakkabı Dünyası internet sitesinden alışveriş yapmak için üye olabilirsiniz. Üye olduğunuzda kampanyalardan, indirimlerden mail ve sms yoluyla haberdar olabiliyorsunuz. Üye olmak için Ayakkabı Dünyası internet sitesi ya da uygulamaya giriş yapıp Üye ol kısmına tıklamanız gerekiyor. İstenilen bilgileri girdikten sonra üyeliğiniz onaylanacaktır.

Ayakkabı Dünyası sipariş takibi

Ayakkabı Dünyası’ndan sipariş verdiğinizde hesabım sayfanızdan ürünlerin durumunu kontrol edebilirsiniz. Üye olmadan sipariş verdiyseniz; müşteri hizmetlerini arayarak bilgi alabilirsiniz.

Ayakkabı Dünyası şifremi unuttum

Ayakkabı Dünyası şifrenizi unuttuğunuzda ‘şifremi unuttum’ kısmına tıklayarak üyelik şifrenizi sıfırlamanız mümkün.

Ayakkabı Dünyası kaç taksit yapıyor?

Ayakkabı Dünyası’ndan alışverişlerinizi banka ya da kredi kartıyla yapabilirsiniz. Ürünlerdeki taksit sayısı ise bankalar ile firma arasındaki anlaşmaya göre farklılık gösteriyor. Ayakkabı Dünyası ile anlaşması bulunan kartlarla 120 TL'ye kadar olan siparişlere 3 taksit, 120 TL ve üzeri alışverişlere 12 taksit imkanı sunuluyor.

Ayakkabı Dünyası kargo kaç günde gelir?

Ayakkabı Dünyası’ndan verdiğiniz ürünler 2 ile 7 gün arasında kargo şirketine teslim ediliyor. Kargo şirketlerinin yoğunluğuna göre paketler 1 ila 4 iş günü içerisinde teslim ediliyor.

Ayakkabı Dünyası aynı gün teslimat

Ayakkabı Dünyası bazı ürün ve bölgelerde aynı gün teslimat hizmeti sunuyor. Aynı gün teslimat hizmetinin sağlandığı bölgeler ve ürünler için TIKLAYINIZ

Ayakkabı Dünyası iletişim

Sipariş durumu, iade süreci vs. konularda bilgi almak isteyenler Ayakkabı Dünyası müşteri hizmetlerine nasıl ulaşacaklarını araştırıyor. Ayakkabı Dünyası’na 0850 622 70 02 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Ayakkabı Dünyası iş başvurusu

Ayakkabı Dünyası’nda çalışmak isteyenler açık iş ilanlarına nasıl nereden ulaşacaklarını merak ediyor. Ayakkabı Dünyası kariyer sayfasından iş başvurusu yapabilirsiniz.

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