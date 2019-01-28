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Ayak yanması neden olur? Ayak yanması hastalığının tedavisi var mı?

Ayak yanması 50 yaş üzeri kadınlarda daha sık rastlanan bir rahatsızlıktır. Daha çok geceleri oluşan yanma hissi gündüzleri de kendini gösterebilir. Ayak yanması hissi olan kişiler doktora gitmeyi ihmal etmemeli.

28 Ocak 2019 Pazartesi 22:24
Ayak yanması neden olur? Ayak yanması hastalığının tedavisi var mı?

Ayak yanmasının en önemli belirtileri ayaklarda özellikle geceleri rahatsız eden yanma, karıncalanma, iğnelenme ve kaşınma hissidir. Ayak yanması bazı durumlarda gündüzleri de rahatsız edebilir ve hastada strese, uykusuzluğa yoll açar. Ayaklarda devamlı olarak yanmadan dolayı ayakta durmak zorlaşabilir.

Yanan ayaklar sendromunda, genetik faktörü olan görme tembelliği ve görme alanında bozuklukların eşlik ettiği vakalarda bildirilmiş ve bu durum özel bir sendrom olarak tanımlanmıştır.

BU RAHATSIZLIK KADINLARDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

Çoğunlukla 50 yaş üzeri kişilerde ve kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülür. Özellikle menopoz dönemindeki kadınlarda gece ayakları örtmeme ve yanma sık görülen şikayetlerdir. Yanan ayaklar sendromu sadece geceleri değil gündüzleri de rahatsız eden bir rahatsızlıktır.

BU RAHATSIZLIKLAR SİZDE VARSA DİKKAT!

Ayaklardaki yanma bazen basma bozukluklarından, kanda hemoglobin yüksekliğinden, amiloidoz birikiminden, şeker hastalığından (diyabetik ayak), vitamin eksikliklerinden, tarsal tünel sendromundan, lomber disk hernisi (bel fıtığı), siyatik sinir hasarından, romatoid artrit, hipotiroidi (tiroid azlığı), böbrek yetmezliği, huzursuz bacak sendromu gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Taban düşüklüğü olan kişilerde, ayak altı yanması yaşarlar. Bu yanmaların giderilmesi için ayak spreyleri, kremleri kullanılabilir.

DOKTARA GİTMEYİ İHMAL ETMEYİN

Ayak yanması tanısı hastalığın ve altta yatan sebebinin incelenmesi için nöroloji, dahiliye veya ortopedi uzmanlarına başvurmak gerekebilir. Tanı için kan tahlilleri, elektromiyografi (EMG), manyetik rezonans (MR), ayak grafileri gibi tanı yöntemleri kullanılır.

Ayak yanması tedavisinde, öncelikle altta yatan nedenin incelenmesi ve uygun tedavinin yapılması gereklidir. Tedavinin yanı sıra vitamin takviyesi, ayak bakımı ve hijyeni tedavide oldukça önemlidir. Ayak yanması tedavisinde neden bulunana kadar hastanın takip edilmesi ve şikâyetlerin azaltılması için ilaç tedavisi verilir.

SENTETİK ÇORAPLARI TERCİH ETMEYİN

Giyilen çoraplar, ayak yanması şikâyetinde oldukça önemlidir. Sentetik çoraplar ayaklardaki teri emmediği için ayaklarda yanmaya yol açar. Pamuklu çoraplar giymek ayakların yanmasını azaltır. Ayrıca ayakkabıların hava alması, dıştan dikişli olması ve ayakları terletmeyecek şekilde olması oldukça önemlidir. Ayak yanması problemi genellikle nöroloji uzmanı tarafından değerlendirilir ve takip edilir.

 

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 22:24
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