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Ayak mantarına sarımsak

Tıp dilinde “Tinea Pedis” olarak isimlendirilen ve birçok kişinin işin içinden çıkamadığı inatçı hastalıklardan biridir ayak mantarları.

27 Ekim 2018 Cumartesi 21:00
Ayak mantarına sarımsak


İnsanın sosyal hayatını zehir eden ayak mantarları bulaşıcı bir hastalıktır. İnsanın kendine eziyet etmekten hoşlandığı, tatlı olarak meydana getirdiği bir kaşıntısı bulunmaktadır.

Tedavi edilmediğinde ayak ve tırnak sağlığı açısından tehdit oluşturmaktadır.

Ayak mantarları, sıcak, nemli ve havasız ortamda bulunan ayak parmaklarının aralarını çok sevmektedirler. Buralarda yaşamalarının ispatı, parmaklar arasında meydana getirdikleri tahriş, deri üzerinde minik su kabarcıkları, koku ve beyaz döküntülerdir.

Nasıl Bulaşır?

Başkalarına ait özel eşyalar kullanılmamalıdır. Ortak kullanım alanlarındaki eşyaları kullanmamaya özen gösterilmelidir.

Havuz, sauna ve hamamlarda çıplak ayaklarla dolaşmaya dikkat edilmelidir.

Nasıl Engel Olabilirim?

Çoraplarınızı sık sık değiştirin.

Ayaklarınızı havasız ve nemli bırakmayın.

Banyodan sonra ayak parmaklarınızın arasını iyice kurulayın.

Ortak kullanım yerlerinde terlik giymeye özen gösterin.

Mümkünse birkaç çift ayakkabınız olsun.

Ailenizde varsa evde terlikle veya çorapla gezmekte yarar vardır.

Ayaklarınız nemli iken çorap giymeyiniz.

İşte bu noktada çok önemli bir hatırlatma: Abdest aldıktan sonra nemli ve çıplak ayakla mescidlere girmeyin. Evinizde halılar üzerinde dolaşmayın. "Bende bi'şi yok" demeyin.

Vardır, henüz farkında değilsinizdir. Hem kendinizin hem aile efradınızın ve hem de yüzlerce binlerce mescid müdavimi Müslüman'ın sağlığını koruyun.

Tedavisi Var Mıdır?

Ayak mantarlarında uygun görülen bir Dermatologa gitmekte yarar vardır. Ayakta bulunan mantarın durumuna göre dermatolog hekim size krem, sprey türü ilaçlar verebilir. Bu ilaçlar kuru ve temiz cilde uygulanmalı ve kullanımı mutlaka süreklilik gerektirmektedir.

Ayak mantarlarının bitkisel tedavi yöntemleri de bulunmaktadır. Halk arasında uygulanan en etkili yöntem olarak sarımsak tedavisi bilinmektedir. Hafif vakalarda tam iyileşme sağlamakta, ciddi vakalarda ise kayda değer rahatlama olmaktadır.

 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 21:00
  1. ayak mantarı tedavisi
  2. sarımsağın faydaları

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