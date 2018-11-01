Ayak hastalıklarının asıl sebebi kötü ayakkabı



Aşağıda sıralanan ayak dertlerinin hemen tamamında yanlış ayakkabı kullanmaktan olmakta. Kimi yoksulluktan kötü ayakkabı kurbanı olurken, kimi de dünyanın parasını verdiği pahalı ama yanlış ayakkabı yüzünden ayağına zulmetmekte..

KEMİK ÇIKINTI

Özellikle kadınlarda daha sık karşımıza çıkan "Halluks Valgus" halk arasında başparmak yanında oluşan kemik çıkıntıları olarak bilinir. Bunun temelinde genetik yapı olsa da genelde yanlış ayakkabı giyimi sonucunda ortaya çıkar veya kötüleşir.

DÜZ TABAN

Çocuk yaş grubunda en sık karşılaşılan problem düz tabanlık veya içe basmadır. Hastaların önemli bir bölümünü oluşturmaktadırlar.

NASIRLAR

Nasırlar uygun olmayan ayakkabı giyimi, kemik ve eklemlerdeki değişmeler, ayakların belli kesimlerinde fazla yüklenilmesi veya bir bölgeye sürtünmesiz baskı yapılması halinde ortaya çıkar. Nasırlar büyük ve küçük parmakların yanlarında, topuk ve ayak tabanında görülür.

TAVUK GÖZÜ

Ters istikamette gelişen ve derinlere kadar inen, ortasında nasırdan bir tıkaç bulunan bir tür nasırdır. Tavuk gözü, kemik üzerini örten derinin sürekli baskı altında kalmasıyla oluşur.

ÇATLAKLAR

Derideki su ve yağ noksanlığından elastikiyetini kaybeden alak derisinin genişlemesiyle oluşan deri üzerindeki yarıklardır. Bu yarıklar, genelde aşırı nasır oluşumu ile birlikte ve ökçe bölgesinde görülür.

MANTAR HASTALIKLARI

Mantar hastalıkları ayak derisinde görüldüğü gibi ayak tırnaklarında da görülmektedir. Mantarlar ayağın çeşitli yollardan kızarması, çatlaması, ya da kaşıntı sonucu zarar görmesi yoluyla ortaya çıkabildiği gibi yanlış ayakkabı kullanımı, aşırı terleme veya kan dolaşımındaki bozukluklar da mantar hastalıklarına yol açabilir.

TIRNAK MANTARI

Bu durum başlangıç halinde tırnak kenarlarında görülen sarımtrak bir renk değişimi ile belirlenebilir. Tırnak yüzeyinin renk değiştirmesi, aşırı kalınlaşma, kırılganlık ve dökülme mantar hastalığının sonuçlarıdır. Mantar ile bağlantılı olarak, ayakta dokunma alerjilerine bağlı ekzamalar, su noksanlığı ile oluşan ayak ekzamaları ve irsi olan deri hücrelerinin çoğalma problemleri gibi birçok hastalık meydana gelebilir.

SİĞİLLER

Virüslerin sebep olduğu iyi huylu deri oluşumlarıdır. Oluşumunda küçük yaralar, kötü kan dolaşımı gibi sorunlar rol oynar.



Bir siğil türü olan diken siğili, bir diken gibi derine doğru büyür ve üzeri genellikle nasırla kaplı olur. Bu siğilin görülebilmesi için ancak üzerindeki mantar tabakasının kaldırılması gerekir. Bunların üzerleri sert dikenli ve pürüzlü yüzey tarafından da örtülü olabilir.

ODUN TIRNAK

Doğuştan olan veya mantar enfeksiyonu, tırnak yatağı ve kökündeki yaralanmaların sebep olduğu aşırı kalınlaşmış tırnak halidir.

TIRNAK ÇATLAMALARI

Tırnak çatlaması tırnağın uzunlamasına ya da yüzeye paralel parça parça kopması olayıdır. Tırnak çatlamasının sebepleri arasında aşırı yıkama, nemli ortamda bulunma, vitamin eksikliği, tırnak yaralanmaları, alkol-yağ çözücü sıvıları ya da aseton bulunmaktadır.

PENÇE TIRNAK

Genellikle başparmakta görülür ve tırnağın kalınlaşması, sertleşmesi ve doğal büyüme istikametinin sapması ile meydana gelir. Genelde ileri yaşlarda görüldüğü gibi ayakkabının ayağa baskı yapması, başparmak yanaklarının şişmesi gibi değişiklikler de pençe tırnağın oluşumunu kolaylaştırır.

TIRNAK BATMASI

Tırnak batması, tırnağın yanlarda çok derinden kesilmesi, uygunsuz ayakkabının tırnakların yan çeperine baskı uygulaması ve ayak bakım hataları yüzünden oluşur.

AYAK KOKMASI

Ayak terlemesi ile meydana gelir. Vücudun aşırı hareketi, hastalıklardan sonraki nekahat dönemi, asabi bozukluklar ve genetik yapı sebebi ile aşırı terleme meydana gelebilir. Salgılanan ter buharlaşamaz ve deri üst yüzeyinde birikir, koku oluşturur.