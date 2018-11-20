Ayağınızın değerini bilin



Ortopedi ve travmatoloji uzmanları, ayakkabı seçerken özenli olunmasına dikkat çekiyor. Ayaklarınızın üzerinde duramadığınız günü bile değil sadece bir saati düşünün; onların ne kadar önemli uzvunuz olduğunu anlarsınız.

Bu ne demek? Sırtınıza giydiklerinizden daha fazla ayaklarınıza giydiklerinize ihtimam göstermeniz gerek!

Herkesin ortopedik ayakkabıya ihtiyacı var. Aslında ortopedik ayakkabıların sadece çocukluk çağında gerekli olduğu yanlış bir düşüncedir.

Ayağımızın, her yaşta, anatomik yapısına uygun, rahat ayakkabılara ihtiyacı vardır.

Ortopedik cerrahide sadece az sayıda özel durumdaki ayak hastalıkları için, bazen de ameliyatlardan sonra hastalığın tekrar etmesini önlemek için özel yapım ayakkabılar kullanılmaktadır.

Bunların dışında sağlıklı kişiler için ya da gevşek düztabanlık gibi çok sık görülen masum ayak sorunları için ortopedik ayakkabı ihtiyacı yoktur. Bunların bir faydası olduğu da bilimsel olarak ispatlanmamıştır. Belki bazı durumlarda özel yapım ortopedik tabanlıklar kullanılması daha uygundur. Bu, çok sık suiistimal edilen bir konudur.

Aslında ortopedik ayakkabı dediğimizde hastaya özel üretim ayakkabı akla gelir. Bu özel tasarım ayakkabı, Ortopedi uzmanı tarafından bir takım özelliklerin belirtilmesi üzerine, yüksek okul mezunu uzmanlarca yapılır. Yani herkes ortopedik ayakkabı yapamaz!

Ayaktaki rahatsızlığın şiddeti, yeri, özelliği dikkate alınarak bir tasarım yapılır.

Ayakkabı mağazalarında satılan ve ortopedik olarak nitelenen ayakkabıların az önce bahsettiğimiz hastaya özel tasarım, gerçek ortopedik ayakkabılar ile ilgisi yoktur.

Mağazalarda sunulan standart ayakkabılar için anatomik ya da ergonomik dense daha iyi olur.. Ne yazık ki ortopedik ayakkabı tanımı biraz da ticari sebeplerle yaygın olarak kullanılmakta..

ZAMANLA AÇILMAZ!

Ayakkabı alırken genelde öğleden sonraları alışveriş yapmanın faydası var. 'Çünkü bir müddet hareket ve yürüme ile ayakta hafif bir şişme olabilir ve böylece gerçek boyuna ancak ulaşır.



Kesinlikle ayak uzunluğunuzdan daha küçük ayakkabı almayınız!



Eğer bir ayağınız küçük numaraya diğeri bir büyüğüne denk geliyor ise mutlaka büyük olan numaradan bir çift alınız.

Zamanla açar gibi yaygın ama yanlış bir lâf vardır. Kulak asmayın. Ayakkabı eğer küçük numara ise asla zamanla sizin istediğiniz uzunluğa gelmeyecek ve ayağınız hiç rahat etmeyecektir. O yüzden numaraya karar verirken size söylenen “zamanla açar efendim!” diyene inanmayın.

Çok büyük ayakkabılar ise, ayakta takılmalara ve belki de düşmelere sebep olabilir.

Mümkün olduğunca ayak uzunluğumuza ve ön ayak dediğimiz tarak kemiklerimizin genişliğine uygun ayakkabılar seçmeliyiz.

SENTETİK OLMASIN

Ayakkabı malzemesinin kalitesi de çok önemlidir. Son yıllarda sentetik materyaller çok yaygın kullanılmaktadır. Ama doğal deri, yumuşak malzemeler hâlâ ayak sağlığı için tercih edilmektedir. Kötü ve ucuz malzemeden yapılan ayakkabılar topuk yaralanmaları, ayak parmaklarında şekil bozuklukları ve tırnaklarda bozulma, tırnak batması gibi ayak sorunlarına sebep olabilmektedir.



Özellikle ön kısmı dar, topuğu yüksek ayakkabılar ayak sağlığı açısından son derece sağlıksız seçeneklerdir.

Topuk yüksekliği için genellikle 4 cm’yi geçmemesi gerekir. Çok yüksek topuklu ayakkabılar hanımlar için ileride telâfisi imkansız dertlere yol açmaktadır. Ameliyat kaçınılmaz hale gelmektedir.

Yeni ayakkabıyı denerken ayağınızda genelde hep kullandığınız tarzda bir çorap olmasına dikkat ediniz. Bu ideal ölçüyü yakalamanıza yardımcı olur.

Ayakkabıyı giydikten sonra ayakta durunuz ve biraz yürüyünüz. Ayak ön kısmında en uzun parmağınızın önünde yarım ile bir santim kadar boşluk kalmalıdır.

Ayakkabılar ile mağaza içerisinde ileri geri yürüyerek konforunu test edin. Topuklar nasıl? Ayak yan kısımları rahat mı? Ayakkabı numarasından ziyade sizin rahat olduğunuz ölçüyü almaya çalışınız. Çünkü ayakkabı üreticileri arasında fark olabileceği gibi, aynı üreticinin farklı modellerinde bile ayakkabı ölçüleri hafif de olsa değişiklik gösterebilir.

Son olarak ayakkabı tabanını oluşturan malzeme ayağınız dış ortamın sert etkilerine karşı koruyabilecek sağlamlıkta, bir miktar yumuşak olmalı aynı zamanda kolay kayar olmamalıdır.



Unutmayınız ayak sağlığı başınızı rahat ettirir.