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Avusturyalı şovmenin oğlu Antalya'daki evinde ölü bulundu

Avusturyalı şovmen Peter Alexander'in Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan oğlu Michael Neumayer, evinde ölü bulundu.

16 Ocak 2019 Çarşamba 01:48
Avusturyalı şovmenin oğlu Antalya'daki evinde ölü bulundu

Serik ilçesinin Belek turizm merkezinde yaşayan Avusturyalı şovmen Peter Alexander'in 56 yaşındaki oğlu Michael Neumayer, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre bir arkadaşı, Neumayer'i, Belek'teki evinde hareketsiz halde bularak sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Neumayer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Neumayer'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Beyin kanaması şüphesiyle tedaviye alınmış

Michael Neumayer'in geçen pazar günü beyin kanaması şüphesiyle Antalya'da özel bir hastanede tedaviye alındığı, ancak daha sonra kendi talebiyle hastaneden ayrıldığı belirtildi.

Avusturyalı şovmenin oğlu

Michael Neumayer, tam adı Peter Alexander Ferdinand Maximilian Neumayer olan Avusturyalı performans sanatçısı, aktör ve şovmenin oğluydu.

Peter Alexander, aralarında Kont Bobby'nin de yer aldığı çok sayıda filmde rol aldı.

Bir dönem şarkıcılık da yapan Peter Alexander, 12 Şubat 2011'de Viyana'da hayatını kaybetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 01:48
  1. Antalya
  2. Michael Neumayer
  3. DÜNYA Haberleri
  4. Peter Alexander

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