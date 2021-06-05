Avusturya’daki fişleme haritası saldırıları artırdı

Avusturya’da Müslümanlara ait kurumların fişlendiği "İslam Haritası" adı verilen dijital harita tepki çekiyor.

Ülkede 27 Mayıs’ta Müslümanlara ait 600’ün üzerinde kurumun fişlendiği dijital haritanın kamuoyuyla paylaşılmasının ardından, Müslümanlara yönelik ırkçı saldırılar arttı.

Camilere İslam karşıtı levhalar asıldı

Özellikle camiler ırkçı grupların hedefi haline geldi. Başta Viyana olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerindeki camilere son iki günde İslam karşıtı levhalar asıldı.

Avusturya İslam Cemaati Başkanı Ümit Vural, Müslümanlara ait bütün kurumların Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi tarafından bir haritada toplanmasının kendileri için kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Vural, "Bu, Müslümanların genel olarak tehlikeli olduğu anlamına gelebilecek bir adım. Biz bu internet sitesinin biran evvel çevirim dışı olması gerektiğini, tehlikeli olabileceğini söyledik ve üzgünüm ama bütün endişelerimiz haklı çıktı. Bu olaydan sonra Müslümanlara yönelik saldırılar arttı. Camilerimize çirkin levhalar asıldı" dedi.

"Bu siyaseti engellemek için sesimizi yükseltmemiz gerek"

Avusturyalı aktivist ve eğitmen Martin Weinberger de hükümetin "kimlikçi siyaset" yaptığını anlattı ve "Müslümanları tehlikeye atan, ülkeyi ayrıştıran ve bölen bu siyaseti engellemek için sesimizi yükseltmemiz gerek" dedi.

Dijital haritayı, koalisyon hükümetinin öncülüğünde kurulan Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi paylaştı.

Haritada, Müslümanlara ait 600'ün üzerinde kuruluşun hangi çatı derneğine bağlı olduğu, dünya görüşleri, yönetici ve adresleri gibi bilgilere yer verildi.