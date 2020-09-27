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Aktüel Avusturya'da ATİB Merkez Camisine terör örgütünden saldırı
Aktüel

Avusturya'da ATİB Merkez Camisine terör örgütünden saldırı

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun: - "Bazı malum çevrelerin Türkiye ve Avusturya ilişkilerine zarar vermeye çalıştıkları bugünlerde hiçbir kışkırtmaya izin vermeden huzur içinde yaşamınızı sürdürmeye devam edin"

Yeniakit Publisher
2020-09-27 16:01:49 -
Avusturya'da ATİB Merkez Camisine terör örgütünden saldırı

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) Merkez Camisine terör örgütü PKK yandaşları saldırıda bulundu.

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ATİB merkezine yönelik saldırıya tepki göstererek, "Vatandaşlarımızın gelişmeler nedeniyle huzursuz olduklarının bilincindeyim ancak hiç merak etmesinler Büyükelçilik olarak Avusturya makamları ile gerekli temasları kurmakta ve gereken adımları atmaktayız." dedi.

Ceyhun, Avusturya güvenlik birimlerinin failleri yakalayacağına olan inancını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bazı malum çevrelerin Türkiye ve Avusturya ilişkilerine zarar vermeye çalıştıkları bugünlerde hiçbir kışkırtmaya izin vermeden huzur içinde yaşamınızı sürdürmeye devam edin. Büyükelçiliğimizin açıklamaları dışında duyduklarınıza itibar etmeyin."

- "Saldırıyı nefretle kınıyorum"

ATİB Genel Başkanı Fatih Yılmaz da gece geç saatlerde kimliği belirsiz bir kişinin ATİB merkezine terör örgütü sembollerini yazarak bir saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

Yılmaz, "Öncelikle bu saldırıyı nefretle kınıyorum. Avusturya’daki Türk toplumunu temsil eden ATİB her zaman olduğu gibi sağduyu ile hizmetlerine devam edecektir. Bu tarz saldırılar Avusturya’da yaşayan millet varlığımıza asla zarar veremeyecektir." görüşünü paylaştı.

Yaşanan gelişmeye ilişkin emniyet güçleriyle irtibata geçildiğini ifade eden Yılmaz, polisin saldırıyı araştırdığını, fail ya da faillerin en kısa sürede yakalanacağına olan inancını dile getirdi.

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