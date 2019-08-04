0553 313 94 23

Avusturya kampında Alanyaspor’a çifte imza

Alanyaspor orta saha oyuncusu Musa Çağıran ve Onur Bulut ile 3’er yıllık sözleşme imzaladı.

04 Ağustos 2019 Pazar 14:49
Avusturya kampında Alanyaspor’a çifte imza

Alanyaspor orta saha oyuncusu Musa Çağıran ve Onur Bulut ile 3’er yıllık sözleşme imzaladı.


Alanyaspor’un yeni transferleri Musa Çağıran ve Onur Bulut, takımın Avusturya’da kamp yaptığı otelde düzenlenen törende, kendilerini turuncu yeşilli renklere bağlayan imzaları attı. Törende konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, yeni transferlerin takıma faydalı olacağına inandığını söyledi. Onur Bulut’un transferini daha önce açıkladıklarını belirten Çavuşoğlu, “Kendisi bugüne kadar Almanya’da top koşturuyordu. Alanya’da kendisi için yeni bir kariyer olacak. Faydalı olacağına inanıyorum” dedi.


Musa Çağıran transferinin ise günlerdir konuşulduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Kendisi takımımıza katıldı ve bugün resmi sözleşmemizi yaptık. Birçok takım istemesine rağmen Alanyaspor’a gelmek için mücadele etti. Bunun için kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah milli takıma kadar yükselen bir Musa izleyeceğiz” diye konuştu.



"Zor bir süreç oldu"


Oyuncu Çağıran ise, “Buraya gelmemde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. İstediğim yerdeyim. Zor bir süreç oldu ancak bu süreci en iyi şekilde atlattığımızı düşünüyorum. Böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Başkanımızın dediği gibi Alanyaspor formasını en iyi şekilde temsil eder ve milli takıma kadar yükselirim” dedi.


Bulut da Alanyaspor’a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu kaydederek “Takım arkakaşlarım bani çok sıcak karşıladı. İnşallah iyi bir sezon geçiririz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 14:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazeteci Arseven 'Atatürk' tartışmalarına dikkat çekti! “Ölmüşleri övmek, ölmüşlere sövmek’
    1. Gazeteci Arseven 'Atatürk'..
    2. Sibirya’da orman yangınlarının şiddeti..
    3. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya..
    4. Televizyon dizileri manevi değerlere..
    5. Usta oyuncu Cengiz Sezici için tören..
    6. Balcı'dan çarpıcı tespit: "Bir milleti..
    7. Kırıkkale’de adliye personeli 1..
    8. Alexander Sörloth 2+2 yıllığına..
    9. Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü, 3..
    10. Eski belediye başkanının kızı dünya..
    11. Caddebostan sahilinde ‘uçuş’ coşkusu
    12. Bingöl’de23 dilenci yakalandı
    13. Aydın'da bıçaklı kavga!
    14. Avusturya kampında Alanyaspor’a çifte..
    15. Teksas saldırganının "İspanyol..
    16. Batı Akdeniz ihracatı 1 milyar doları..
    17. Başkentte 12 gecekondu kül oldu
    18. Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık..
    19. Genç badmintonculardan 16 madalya
    20. Malatyalılar havuzlara akın ediyor
    21. Sokak hayvanları için yeni beslenme..
    22. Umuda yolculukta yine insanlık dramı
    23. Vali Yavuz uyardı: “Lütfen fındık..
    24. Özel sporcu Muhsine Gezer dünya..
    25. Şuhut’ta trafik kazası: 1 yaralı
    26. "Ana Tanrıça Kibele Heykeli"nin..
    27. Yanan otobüste hayatını kaybeden İlhan..
    28. Sudan'da anayasa bildirisi ön..
    29. Türk Halk Müziği sanatçısı Şahballı..
    30. Otomobil TEM otoyolunda viyadükten..
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın