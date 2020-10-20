Avusturya Futbol Ligi Tipico Bundesliga Vodafone TV'de

İSTANBUL (AA) - Vodafone TV kullanıcıları, futbol dünyasının önemli liglerinden Avusturya Futbol Ligi Tipico Bundesliga'nın 2020-2021 sezonunu hiçbir ek ücret ödemeden izleyebiliyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone'un dijital TV servisi Vodafone TV, Avrupa liglerini yakından takip eden futbolseverler için sunduğu içeriklere bir yenisini daha ekledi.

SportRadar AG şirketiyle anlaşma imzalayan Vodafone TV, İngiltere Premiere Ligi, Almanya Bundesliga Ligi ve Portekiz Premier Ligi'nin ardından kullanıcılarına Avusturya Futbol Ligi Tipico Bundesliga'yı da izleme imkanı sunuyor. Vodafone TV kullanıcıları, Tipico Bundesliga'nın 2020-2021 sezonunu hiçbir ek ücret ödemeden izleyebiliyor.

Vodafone TV kullanıcıları, 24 Ekim Cumartesi saat 18.00'de Austria Wien-FC Red Bull Salzburg, 25 Ekim Pazar saat 16.30'da LASK-Spusu SKN St. Pollen maçlarını izleyebilecek. Ayrıca, her hafta 2 maç, sadece Vodafone TV'de yayınlanıyor.





- "Futbolsever kullanıcılarımızı sevindirecek çok özel bir içeriğe ev sahipliği yapıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:

"Vodafone TV servisimizle Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, özellikle futbolsever kullanıcılarımızı sevindirecek çok özel bir içeriğe ev sahipliği yapıyoruz. Müşterilerimiz, futbol dünyasının önemli liglerinden Avusturya Futbol Ligi Tipico Bundesliga'yı Vodafone TV'de hiçbir ek ücret ödemeden izleyebiliyor. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz."

SportRadar Kıdemli AV Direktörü Lutz Tigges de "Vodafone TV'yi hizmetlerimizle desteklemekten ve Avrupa'nın önde gelen spor etkinliklerinden olan Avusturya Futbol Ligi'ni daha fazla izleyici ile buluşturmaktan son derece mutluyuz. Dünya çapındaki liglerle ve spor yayıncılarıyla iş birliklerimizi artırmaya ve sporseverlere nerede olurlarsa olsunlar en iyi spor deneyimini yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Avusturya Futbol Ligi, aralarında Red Bull Salzburg, Rapid Wien, Austria Wien, SturmGraz gibi dünyaca ünlü takımların yer aldığı 12 takımdan oluşuyor. 2018-2019 sezonunda yeni bir formatta oynanmaya başlayan Avusturya Futbol Ligi, toplam maç sayısının da artmasıyla takipçilerine sezon boyunca enerjisi yüksek bir futbol şöleni sunuyor. Avusturya Futbol Ligi'nde Shon Weissman, Patson Daka, Dominik Szoboszlai ve Hwant Hee-Chan gibi önemli futbolcular top koşturuyor.





- Binlerce seç-izle içerik





Vodafone TV, kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 90'ı aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film, dizi, belgesel ve çizgi filmden oluşan 6 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web'den ve Smart TV üzerinden izleme imkanı sunuyor.

Google Play ve App Store online mağazalarından da erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 3 milyon kez indirildi.