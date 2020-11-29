  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Avustralya'daki ilkokul öğrencisi Nisa Metin'in Türkçe sevgisi karşılık buldu
Aktüel

Avustralya'daki ilkokul öğrencisi Nisa Metin'in Türkçe sevgisi karşılık buldu

Melbourne kentinde devlet okulunda öğrenim gören Nisa Metin, Türkçesini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu kitaplara ulaşabilmek amacıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına mektup yazdı - YTB Başkanı Abdullah Eren, kurum tarafından hazırlanan ve aralarında Türkiye'yi tanıtan kitapların da bulunduğu Türkçe eserlerin Nisa'ya ulaştırılmasını sağladı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 10:47:29 -
Avustralya'daki ilkokul öğrencisi Nisa Metin'in Türkçe sevgisi karşılık buldu

MELBOURNE (AA) - Türkçeyi daha iyi öğrenebilmek için Türkiye'ye mektup yazarak kitap talebinde bulunan ilkokul birinci sınıf öğrencisi Nisa Metin'in isteği cevapsız kalmadı.

Avustralya'nın Melbourne kentindeki devlet okulu Meadow Heights Primary School'da öğrenim gören Metin, Türkçesini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu kitaplara ulaşabilmek amacıyla, dedesinin de desteğiyle, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına (YTB) mektup yazdı.

Nisa'nın Türkiye'ye ve Türkçeye olan sevgisinin heyecanıyla yazdığı mektup, okuldaki Türkçe öğretmeni Figen Haşimoğlu aracılığıyla YTB Başkanı Abdullah Eren'e ulaştırıldı.

Nisa'ya cevaben yazdığı mektupta Eren, "Yazmış olduğun mektup, bizleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Senin kağıda döktüklerin, bizlere, yaptığımız işin ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu." ifadesini kullandı.

Mektupta, YTB'nin yurt dışındaki çocuklar için yaptığı çalışmaları anlatan Eren, kurum tarafından hazırlanan ve aralarında Türkiye'yi tanıtan kitapların da bulunduğu Türkçe eserlerin, posta aracılığıyla Nisa'ya ulaştırılmasını sağladı.

- "Türkiye'yi ve Türkçeyi çok seviyorum"

Yazdığı mektubun dikkate alınması ve kitaplarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Nisa, YTB Başkanı Eren'e cevabında, şunları kaydetti:

"Sevgili Abdullah Amca, kitaplarımı aldım ve çok mutlu oldum. Size ve YTB'ye çok teşekkür ediyorum. Türkiye'yi ve Türkçeyi çok seviyorum. Size ve Türkiye'deki tüm kardeşlerime sevgilerimi gönderiyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li vekilin sözleri tepki çekti! 'Ordu satıldı'
Gündem

CHP'li vekilin sözleri tepki çekti! 'Ordu satıldı'

Katıldığı canlı yayında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 'Ordu satıldı' sözleri büyük tepki çekti.
Yeni yılda uygulanacak vergi ve harçlar belli oldu
Ekonomi

Yeni yılda uygulanacak vergi ve harçlar belli oldu

Çeşitli vergi ve harç tutarlarında, yeniden değerleme oranı olan yüzde 9,11 artışa gidilecek.
Belediyedeki milyonluk vurgun ortaya çıktı! AK Parti harekete geçiyor
Siyaset

Belediyedeki milyonluk vurgun ortaya çıktı! AK Parti harekete geçiyor

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde hayali ilahe ile yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yapıldığı ortaya çıkmıştı. AK..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay