  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Avustralya'da çocuklara yönelik cinsel istismar suçu işledikleri iddiasıyla 44 kişi yakalandı
Aktüel

Avustralya'da çocuklara yönelik cinsel istismar suçu işledikleri iddiasıyla 44 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 07:09:19 -
Avustralya'da çocuklara yönelik cinsel istismar suçu işledikleri iddiasıyla 44 kişi yakalandı

MELBOURNE (AA) - Avustralya'da düzenlenen operasyonlarda, çocuklara yönelik cinsel istismar suçu işledikleri iddia edilen 44 kişi gözaltına alındı.

Avustralya Federal Polisinden (AFP) yapılan açıklamada, Avustralya Çocuk İstismarıyla Mücadele Merkezi (ACCCE) tarafından koordine edilen operasyonlarda, yaşları 19 ile 57 arasında değişen 44 erkek şüphelinin, çocuk istismarı materyalleri bulundurdukları ve bunları ürettikleri gerekçesiyle yakalandığı bildirildi.

Operasyonların internette paylaşılan görseller üzerinde bir yıl süren takibin sonrasında gerçekleştirildiğini belirten AFP, Molto adı verilen operasyonda 16 çocuğun zarar görmekten kurtarıldığını ifade edildi.

Komiser Reece Kershaw de yakalananlar hakkındaki 350 suçlamanın tümünün çocuk istismarına ilişkin materyal bulundurmak veya üretmekle ilgili olduğunu dile getirerek, "Suçluları yakalamak ve mahkemeye çıkarmak bu savaşın sadece yarısıdır." dedi.

ACCCE'nin çocukları cinsel tacizden kurtarmaya kararlı olduğunu vurgulayan Kershaw, "Araştırmacılarımız (görüntülere) piksel piksel bakarak titizlikle ipuçlarını arıyorlar ve asla pes etmiyorlar. Çocuk istismarına ilişkin materyalleri görüntülemek, dağıtmak veya üretmek suçtur. Çocuklar meta değildir ve AFP ve ortak kurumları suçluları tespit etmek ve kovuşturmak için 24 saat çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Komiser Kershaw, AFP'nin Temmuz 2019 ile Haziran 2020 arasındaki operasyonlarında 67'si başka ülkelerden olmak üzere 134 çocuğu istismardan kurtardığını da sözlerine ekledi.

İnşaat, ulaşım, kolluk kuvvetleri ve konaklama alanlarında çalıştıkları belirtilen zanlıların gelecek günlerde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermeni askerler: Karabağ Azerbaycan!
Gündem

Ermeni askerler: Karabağ Azerbaycan!

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'da ilerleyişini sürdürürken, Azerbaycan ordusu bölgede bir grup Ermeni aske..
Kan donduran iddia: Helikoptere sığmadığı için öldürdüler
Dünya

Kan donduran iddia: Helikoptere sığmadığı için öldürdüler

Afganistan'da görev yapan Avustralya askerlerinin, 2012'de ele geçirdikleri bir Afgan esiri helikoptere sığmadığı için öldürdüğü ileri sürül..
Bölgede savaş çanları çalıyor! Sonuç Avrupa'dakinden daha kötü olabilir
Dünya

Bölgede savaş çanları çalıyor! Sonuç Avrupa'dakinden daha kötü olabilir

ABD ve Çin arasında yaşanan gerilimin Soğuk Savaş'ın bir habercisi olduğunu belirten Dr. Hüseyin Korkmaz, bu ölümcül rekabetin Birinci Dünya..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay