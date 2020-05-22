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Avukatlar, bayramda sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak

Mersin Valiliği, İçişleri Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, barolar tarafından görevlendirilen veya ifade ve duruşma için çağrılan avukatların, Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:15:45 -
Avukatlar, bayramda sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak

Mersin Valiliği, İçişleri Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, barolar tarafından görevlendirilen veya ifade ve duruşma için çağrılan avukatların, Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklarını bildirdi.


Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinde uygulanacak sokağa çıkma yasağı istisnaları kapsamında İçişleri Bakanlığından avukatlara ilişkin yeni bir talimat gönderildiği belirtildi. Bakanlık genelgesi ile tüm illerde Ramazan Bayramı ve arife günün kapsayan 23-24-25 ve 26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağının anımsatıldığı açıklamada, “Bu kapsamda kısıtlama uygulanan günlerde CMK’ya göre barolar tarafından görevlendirilen veya ifade ve duruşma için çağrılan avukatların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf oldukları belirtilmiştir” denildi.

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