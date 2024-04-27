Avukat sayısından rahatsız olan baro başkanı olur mu?
Hukukun gelişmesi adına bir proje bile üretemeyen, sadece siyasi söylemlerle gündeme gelebilen Türkiye Barolar Birliği’nin Başkanı Erinç Sağkan, bu kez avukat sayıları üzerinden yaptığı eleştiriyle beyin yaktı.
Bugüne dek ortaya hiçbir proje koyamayan ve yalnızca yandaş hukukçuların söylemlerine kulak veren TBB, Türkiye’de hukukun gelişmesi adına yine hiçbir üretim yapmadan yalnızca miting düzenleyerek seküler avukatların gazını alma derdinde... Din-i Mübin-i İslam hakkında, “Sesi çağlar öncesinden gelen...” ifadesini kullanarak Müslüman Türk milletinin manevi değerlerine olan yabancılığını ve karşıtlığını gözler önüne seren Erinç Sağkan yönetimindeki Türkiye Barolar Birliği (TBB) 27 Nisan’da Ankara Anıtpark’ta “Büyük Savunma Mitingi” düzenleyecek.
Miting öncesi yaptığı açıklamalarıyla Sağkan, okuyanları şaşırtan ifadeler kullandı.
Bu nasıl baro başkanı?
Türkiye’de hukuku savunması ve koruması beklenen avukatların sayısı her geçen gün artarken, Sağkan’ın açıklaması tepki çekti. TBB Başkanı, Türkiye’deki avukat sayısından rahatsız oldu.
“Türkiye’de 190 bin avukat var” diyen Sağkan, “Şu anda 26 bin 800 stajyer avukat 1 yılda sisteme kayıt oluyor. Yani senede yaklaşık 20 binin üzerinde avukat meslek örgütlerimize kayıt yaptırıyorlar. Bu ihtiyacın çok daha ötesinde bir sayı. Bir ihtiyaç analizi yapılarak uzun vadeli planlamalarla maalesef Türkiye’de hukuk sistemi geliştirilmiyor. 92 tane fakültenin nitelik olarak büyük oranda da sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Bu bahsettiğimiz nicelik problemi aynı zamanda hukukçu niteliğinin de düşmesiyle beraber vatandaşlarımızın da yaşadığı ciddi bir soruna da dönüşüyor. Temelde biz bu anlamda planlamanın doğru yapılması gerektiğini bundan sonra da fakültelerin ciddi bir akreditasyon kriterleri belirlenerek bu kriterleri taşımayanların YÖK tarafından öğrenci kabul etmesinin engellenmesi; bu şekilde avukat sayısının ülkedeki nüfus ve ekonomik potansiyelle orantılı bir şekilde ilerlemesine dönük bir planlamanın yapılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
TBB Başkanı Sağkan’ın hem avukat sayısının azaltılmasını hem de YÖK’ün hukuk bölümüne öğrenci kabul etmemesi talebinde bulunması, “Bu nasıl baro başkanı?” yorumlarına neden oldu.
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