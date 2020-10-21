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Ekonomi Avrupa'ya Kovid-19 bedeli! IMF rakamı açıkladı
Ekonomi

Avrupa'ya Kovid-19 bedeli! IMF rakamı açıkladı

Uluslararası Para Fonu Avrupa Bölümü Direktörü Alfred Kammer, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa ekonomisinin ağır bir bedel ödediğini belirterek, "Salgının ekonomik etkisi devasa boyutlarda. Son tahminlerimize göre, Avrupa ekonomisi 2020'de yüzde 7 küçülecek." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 15:42:00 -
Avrupa'ya Kovid-19 bedeli! IMF rakamı açıkladı

Uluslararası Para Fonu Avrupa Bölümü Direktörü Alfred Kammer, video konferans yöntemiyle yaptığı açıklamada, ikinci dalga nedeniyle Kovid-19 salgınına dair endişelerin arttığı Avrupa ekonomisindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Salgın nedeniyle Avrupa'da çok sayıda kişinin işlerini kaybettiğine işaret eden Kammer, "Kovid-19 nedeniyle Avrupa ekonomisi ağır bir bedel ödüyor. Salgının ekonomik etkisi devasa boyutlarda. Son tahminlerimize göre, Avrupa ekonomisi 2020'de yüzde 7 küçülecek." dedi.

Avrupa ekonomisinin 2021'de ise yüzde 4,7 büyümesini beklediklerini aktaran Kammer, "Ancak bu büyüme oranı, salgın öncesi büyüme tahminlerimizden yüzde 6,3 daha az ve bu da ekonomide 3 trilyon avroluk kayba işaret ediyor. Bu kayıp, orta vadede telafi edilemeyecek." diye konuştu.

Kovid-19 salgınında ikinci dalga endişesinin yaşandığını vurgulayan Kammer, "Riskler, salgında ikinci dalga yoğunlaştıkça artıyor. Ekonomideki iyileşmeyi sürdürmek için politikalar kararlı bir şekilde destekleyici kalmalıdır." değerlendirmesinde bulundu. 

"Yine de sorunlu krediler artacak" 

Alfred Kammer, Avrupa bankalarının salgına güçlü sermaye ve likidite tamponlarıyla girdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Avrupa bankaları, tarif edilemeyen bu şoka karşı dayanıklı olduğunu gösterdi. Onların dayanıklılığı ve uygulanan politikalar sayesinde kredi sıkışması yaşanmadı. Yeni şokların olmaması durumunda büyük Avrupa bankalarındaki ortalama sermaye oranı asgari sermaye gerekliliklerinin oldukça üzerinde kalacak .Yine de sorunlu krediler artacak ve politika yapıcıların bunların verimli bir şekilde elden çıkarılmasını kolaylaştırması gerekecektir."

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