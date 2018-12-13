Avrupa’nın zihin desteğine ihtiyacı var

Ö. Faruk Şahin - R. Ekrem Şahan Ankara

Sarı yelekliler eyleminin tüm Avrupa’yı sarması ve şiddetini artırması ile geçtiğimiz gün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yapılan açıklamalar yeterli bulunmadı. Olayların tüm Avrupa çapında yayılmaya başladığına dikkat çeken siyasetçiler ve uzmanlar Akit’e yaptıkları açıklamada, “Avrupa Ordusu ile AB’nin NATO’yu etkisizleştirmek istediği ve kendi ordusunu kurmak sureti ile ABD’den daha bağımsız bir politika izleme arzusunu ortaya koyduğunu görüyoruz. AB’nin tutumu karşısında ABD’nin temelden sarsıcı adımlar atmış olduğunu görüyoruz. Avrupa’da siyasette işler yolunda gitmiyor. Avrupa’nın zihin devrimine gitmesi lazım. Hâlâ yüzyıl önceki kibirle devam ettiği için Avrupa şu anda sorunlarını çözmekten uzak” diye konuştular.

“Fırtına eken bora biçer”

“Fırtına eken bora biçer” diyen AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “Belçika, Macaristan ve Avrupa’nın tamamında tehlike yayılarak gidiyor. Bunun bütün nedeni kendi halklarına ilgisiz kalıp, tamamen dünya coğrafyasındaki mazlum milletlere sahip çıkmamanın getirdiği sonuçlar. Kendi mazlum milletlerinin yanında hiçbir zaman yer almayıp, sömürgeci, mandacı ve bunlara zulüm eden teröristlerle hep işbirliği içerisinde olmanın getirdiği bir sonuç. Bu olaylara bir ahın tutması olarak bakıyorum. Avrupa’da yaşanan son gelişmeler demokrasinin ne kadar az geliştiğini de gösteriyor. Ama dünya medyasına baktığımızda bunu üçüncü dünya ülkelerinin medyaları ya da son günlerde Trump’ın tavrıyla gündeme taşıdığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Avrupa’nın zihin devrimine gitmesi lâzım”

“Fransa’da son seçimlerde merkez siyaset çöktü” diyen AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, “Bunun en önemli nedeni Avrupa’daki siyasetin halktan uzaklaşması. Orta sınıflı halkın AB mekanizmasında insanların ihtiyaçlarının görülmediği büyük bir şikayet konusuydu. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra oluşan refah toplumu aslında bir kandırmacaydı. Daha çok sömürgelerden gelen paranın Avrupa’ya aktarılmasıydı. Dolar artık yükselmeye başladığı için gelişmekte olan ülkeler, pastadan daha çok pay kaptığı için AB gelir kaybına uğruyor. Göçmenler, mülteciler ve bu gelir adaletsizliği özellikle Fransa’da Macron’un serbest vergisinin kaldırması. Bu sadece bir Macron meselesi değil. Avrupa’da siyasette işler yolunda gitmiyor. AB’nin yeniden gözden geçirilmeye ihtiyacı var. Avrupa’nın zihin devrimine gitmesi lazım. Hâlâ yüzyıl önceki kibirle devam ettiği için Avrupa şu anda sorunlarını çözmekten uzak” değerlendirmesinde bulundu.

“Bu olaylar bir günün işi değil”

26. Yasama Dönemi Türkiye-Fransa Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Serap Yaşar da, “Hükümet aslında üstüne düşeni yaptı. Fakat bu olay bir günün işi değil, bir birikimin işidir. Olaylar sırasında Fransa’daydım. Hükümetin adımları neticesinde toplanacağını düşünüyorum. Bu yüzyılda bu şekilde bir hak talebi yöntemi olamaz” şeklinde konuştu.

Fransa’da liderlik mücadelesi var

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol ise, “En temelde ABD ve AB arasındaki çatışmaların bir sonucu olarak karşımıza çıkan bir tablo var. Bu çatışma görüş ayrılığından ziyade bir liderlik mücadelesine dönüşmüş durumda. ABD hem NATO hem de AB’yi istediği şekilde dış politikasında kullanamıyor ve bundan da kıta Avrupasındaki, Almanya ve Fransa’yı sorumlu tutuyor. Bu tablo ABD’yi ciddi anlamda rahatsız eden bir gelişme. Bu olaylar Macron’un, AB Ordusu açıklamasının ardından geldi. Avrupa Ordusu ile AB’nin NATO’yu etkisizleştirmek istediği ve kendi ordusunu kurmak sureti ile ABD’den daha bağımsız bir politika izleme arzusunu ortaya koyduğunu görüyoruz. AB’nin bu tutumu karşısında ABD’nin temelden sarsıcı adımlar atmış olduğunu görüyoruz. Bu adımlarda ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobinin sokak hareketleri üzerinden kışkırtılması ile gerçekleştirilebilecek bir hedef gibi görünüyor. Almanya, Fransa, İtalya, Belçika ve birçok Avrupa ülkesinde kendini gösteren ırkçı hareketler ile ulus devletler arasındaki rekabetin körüklenmesi ve AB’yi bir kez daha zayıflatmak sureti ile ABD’nin müdahale gücünün meşruiyet zeminine çekilmesi isteniyor” görüşünü dile getirdi.