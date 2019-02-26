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Avrupa’nın ikinci, Türkiye’nin ise en büyüğü olacak... İmzalar atıldı!

Atatürk Üniversitesi (ATAÜ) ile Işık Üniversitesi arasında Türkiye'nin en büyük çaplı ve ilk kırmızı ötesi teleskobuna sahip olacak Doğu Anadolu Gözlemevi'nin (DAG) hayata geçirilmesinde rol oynayacak bilimsel ve eğitsel çalışmalar alanında 2 protokol imzalandı.

26 Şubat 2019 Salı 06:28
Avrupa’nın ikinci, Türkiye’nin ise en büyüğü olacak... İmzalar atıldı!

Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ATAÜ  Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) ile Işık Üniversitesi  Optomekatronik Araştırma ve Uygulama Merkezi (OPAM) arasında uzay bilimleri ve  teknolojileri, iletişim ve mühendislik gibi DAG'ın hayata geçirilmesinde rol  oynayacak ortak projeleri kapsayan geniş ölçekte iki protokol imzalandı.

Protokollerin imzaları, ATAÜ Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve ATASAM  Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak ile FMV Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.  Cemal İbiş ve OPAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Onur Keskin tarafından atıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Rektör Çomaklı, DAG'ın Türkiye'nin  2023 vizyon projesi olduğuna dikkati çekerek, "DAG'ın hayata geçirilmesi hususunda önemli anlaşmalar yaptık ve gerçekleştirilen protokoller sayesinde  projede sona yaklaştık." dedi.

DAG'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük bilimsel projesi olduğunun altını  çizen Çomaklı, "Avrupa’nın ikinci büyük, Türkiye’nin ise en büyük çaplı ve ilk  kırmızı ötesi teleskobuna sahip olacak gözlemevi, ülkemiz sınırları içerisinden  uzayın derinliklerini gözleme imkanı sağlayacak ve turist potansiyelinin  artmasına da katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 06:53
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