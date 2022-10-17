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Ekonomi Avrupa'nın dijital kimliğine Türkler imza atacak
Ekonomi

Avrupa'nın dijital kimliğine Türkler imza atacak

DDTECH grup şirketlerinden KnowYourX, Çinli teknoloji devi Huawei’nin bulut altyapısı üzerinden hizmete koyduğu dijital kimlik ve doğrulama servislerini, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Huawei Connect 2022 Fuarı’nda Avrupalı müşterilerine tanıtacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 16:47:00 -
Avrupa'nın dijital kimliğine Türkler imza atacak

DDTECH grup şirketlerinden KnowYourX, Çinli teknoloji devi Huawei’nin bulut altyapısı üzerinden hizmete koyduğu dijital kimlik ve doğrulama servislerini, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Huawei Connect 2022 Fuarı’nda Avrupalı müşterilerine tanıtacak.

‘Türkiye’nin ilk dijital dönüşüm ajansı’ olarak kurulan DDTECH Şirketler Grubunun dijital kimlik doğrulama teknolojileri şirketi KnowYourX, 17-18 Ekim tarihlerinde Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen ‘Huawei Connect 2022 Fuarı’nda Avrupalı firmalara, geliştirdiği dijital kimlik ve doğrulama servislerini anlatacak.

Yakın zamanda dijital kimlik ve güvenlik servisleri üzerine geliştirdiği ürün ve çözümleri Çinli teknoloji firması Huawei’nin bulut altyapısına da ekleyen KnowYourX yetkilileri, fuar sayesinde Avrupa pazarındaki potansiyel müşterileri ile bir araya gelirken, bu servisleri müşterilerine sunacak olan Huawei ekipleri ve iş ortaklarıyla da görüş alışverişinde bulunacak.

‘Avrupalı müşterilerle aramızda köprü olacak’

KnowYourX Genel Müdürü Onur Kartal, Türkiye’de dijital kimlik doğrulama pazarına öncülük eden bir firma olarak, uluslararası standartlarda ürün ve hizmetler geliştirdiklerini kaydetti. Huawei’nin Paris etkinliğiyle bu ürünleri küresel arenada tanıtma fırsatı bulduklarını belirten Kartal, “Bu fuar Avrupa pazarındaki potansiyel müşterilerimizle aramızda köprü görevi görüyor. Avrupa’da Huawei’nin bulut altyapısı üzerinde servis veren tüm yazılım şirketleri ve bu hizmetleri talep eden potansiyel müşteriler bu etkinlikte bir araya gelecek. Fuarda ayrıca kamu kuruluşları ve STK’lar da yer alacak” dedi.

Kartal, etkinlik aracılığıyla Türkiye’de oldukça yüksek pazar payına sahip olan servislerini Avrupa pazarına açarken, burada edindikleri deneyimleri de Türkiye pazarında uygulama fırsatı bulmayı ümit ettiklerini dile getirdi.

‘Avrupa’nın gündemi dijitalleşme’

Bu yılki etkinliğin “Unleash Digital” temasıyla gerçekleştirildiğinin altını çizen Kartal, “Avrupalı liderlerin gündeminde, dijitalleşme ve yeşil teknolojinin anahtar rol oynayacağı bir kıta geleceği yer alıyor. Biz de KnowYourX olarak bu etkinlikte hem pazardaki ihtiyaçları yerinde gözlemleyecek hem de kimlik doğrulama çözümlerimizle daha güvenli, verimli süreçler sağlayarak karbonsuzlaşma ve daha yeşil bir Avrupa idealine nasıl katkı sağlayabileceğimizi anlatacağız” dedi.

‘Hedefimiz 2023’te yurt dışına açılmak’

Kartal, globalleşme stratejisi kapsamında hizmetlerin tamamını bulut altyapısı üzerinden sağlamayı hedeflediklerinin altını çizdi. Bu kapsamda yaptıkları araştırmalar ve teknik değerlendirmelerin sonucunda altyapılarını öncelikli olarak, Huawei Cloud’un Türkiye’de kurulu altyapısı üzerine konumlandıracaklarını ifade eden Kartal, “Gelecek vizyonumuz doğrultusunda bu altyapıyı Huawei Cloud’un farklı coğrafyalarda kurulu veri merkezlerine de taşıyacağız. 2023 itibariyle KnowYourX’in doğrulama çözümlerini Huawei Cloud üzerinden müşterilerimiz ile buluşturacağız” dedi.

 

 

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