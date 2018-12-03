Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.03 Aralık 2018 Pazartesi 11:07
İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Borussia Dortmund, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.
- Premier Lig
Son şampiyon Manchester City, 14. haftada konuk ettiği Bournemouth'u 3-1 yenerek art arda 6. galibiyetini aldı.
Manchester City gibi namağlup durumdaki Liverpool, Merseyside derbisinde ağırladığı Everton'ı 1-0 mağlup etti.
Kuzey Londra derbisinde Arsenal, Tottenham'ı 4-2, Chelsea ise ligin son sırasındaki Fulham'ı 2-0 yendi.
Manchester United, deplasmanda Southampton ile 2-2 berabere kaldı. United, son 3 lig maçında sadece 2 puan toplayabildi.
Premier Lig'de 14. maçların ardından 38 puan toplayan Manchester City, Liverpool'un 2 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 31 puanla Chelsea, 30'ar puanla Arsenal ve Tottenham izledi.
- La Liga
Barcelona, ligdeki 14. karşılaşmasında ağırladığı Villarreal'i 2-0 yenerek geçen hafta Sevilla'ya kaptırdığı liderliği geri aldı.
Sevilla'nın deplasmanda oynadığı Alaves maçı 1-1 sonuçlandı. Zirve takipçilerinden Atletico Madrid de deplasmanda Girona ile 1-1 berabere kalarak puan kaybetti.
Real Madrid, geçen hafta Eibar karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyet sonrası ağırladığı Valencia'yı 2-0 ile geçti.
La Liga'da puanını 28'e çıkaran Barcelona liderliğe yükseldi. Katalan ekibini, Sevilla 27, Atletico Madrid 25, Alaves 24 ve Real Madrid 23 puanla takip etti.
- Serie A
Son 7 yılın şampiyonu Juventus, konuk olduğu Fiorentina'yı 3-0 mağlup ederek 14. haftada 13. galibiyetine imza attı.
Haftanın önemli mücadelesinde Roma ile Inter, 2-2 berabere kaldı. Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, 51. dakikada fileleri havalandırdı.
Milan, geri düştüğü Parma maçını seyircisinin desteğiyle 2-1 kazandı.
Atalanta-Napoli maçıyla tamamlanacak Serie A'nın 14. haftasını 40 puanla geçen Juventus'u, 29'ar puanlı Napoli ve Inter izledi.
- Bundesliga
Almanya liginin tek namağlup ekibi Borussia Dortmund, evinde Freiburg'u 2-0 yenerek peş peşe 4. galibiyetini aldı.
Haftanın dikkati çeken karşılaşmasında Leipzig, ağırladığı Borussia Mönchengladbach'ı 2-0 mağlup etti.
Arka arkaya 3 haftadır puan kaybı yaşayan Bayern Münih, Werder Bremen deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.
Bundesliga'nın 13. haftasının ardından 33 puana ulaşan Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach'ın 7, Leipzig'in 8, Bayern Münih'in ise 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.
- Ligue 1
Lider PSG, deplasmanda Bordeaux ile 2-2 berabere kalarak 15. maçında ilk kez puan kaybetti. PSG'nin ele geçirdiği Avrupa'nın 5 büyük liginde bir sezona en iyi başlayan kulüp rekoru, 14 galibiyette son buldu.
Montpellier, Monaco deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Olympique Lyon ise konuk olduğu Lille ile 2-2 berabere kaldı.
Ligue 1'in 15. haftası sonunda PSG, 43 puanla liderliğini sürdürdü. Montpellier 29, Olympique Lyon ise 28 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.
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