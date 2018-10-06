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Avrupalı Türk işletmelerden "e-ticaret" hamlesi

Avrupalı Türkİşletmeler Ağı Başkanı Karakaya “Türkiye kökenli iş insanları tarafından kurulan işletmelerin cirolarını artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Yakında ‘Online Marktplatz’ e-ticaret platformunu hizmete sunacağız” açıklamasını yaptı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 14:32
Avrupalı Türk işletmelerden "e-ticaret" hamlesi

Avrupalı Türk İşletmeler Ağı (NETU) Başkanı Veli Karakaya, Avrupa’daki Türkiye kökenli iş insanları tarafından kurulan işletmelerin cirolarını artırmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Yakında ‘Online Marktplatz’ e-ticaret platformunu hizmete sunacağız.” dedi. 

Merkezi Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan NETU tarafından düzenlenen etkinlikte iş insanları bir araya geldi. Toplantıda, Avrupa’daki Türkiye kökenli iş insanları tarafından kurulan işletmelerin büyümesi için fikirler masaya yatırıldı.

Karakaya kahvaltılı toplantıda yaptığı konuşmada, NETU’nun en büyük hedefinin Türk işletmeler için uluslararası çapta ortak çalışmalar yürütmek olduğunu belirterek, Balkanlar, Hollanda ve Almanya'da teşkilatlanma çalışmalarına hızla devam ettiklerini söyledi.

NETU olarak içinde yaşadıkları toplumun tamamını kapsayan bir sorumluluk içinde, ticaret ve eğitim alanlarında hayırda yarış anlayışı ile mücadele verdiklerini belirten Karakaya, şöyle devam etti:

“Bu ağ önümüzdeki yıllarda çok büyük başarılara imza atacak. Üyelerin cirolarının artırmasına ve daha fazla para kazanmasına yardımcı oluyoruz. Bu açıdan sizlere sürekli tecrübelerimizi paylaşacak, ticaretimizi artırabilecek ve yeni iş görüşmeleri sağlayacak platform ve imkanlar sunmaya çalışıyoruz. Türkiye kökenli iş insanları tarafından kurulan işletmelerin cirolarını artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Yakında ‘Online Marktplatz’ e-ticaret platformunu hizmete sunacağız.Aynı zamanda ‘Business Forum Chat’ imkanını da sunacağız. Teknik deneme aşaması biter bitmez resmi açılışını yapacağız.”

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 14:32
  1. e ticaret

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