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Dünya Avrupa'da eski futbolcu, ırkçılık gerekçesiyle intihar etti!
Dünya

Avrupa'da eski futbolcu, ırkçılık gerekçesiyle intihar etti!

İtalya'da bir dönem Milan ve Benevento takımlarının gençlik akademilerinde top koşturan eski futbolcu Seid Visin, ırkçı tacizlere maruz kalması nedeniyle intihar etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 17:34:00 -
Avrupa'da eski futbolcu, ırkçılık gerekçesiyle intihar etti!

İtalya'da bir dönem Milan ve Benevento takımlarının gençlik akademilerinde top koşturan Etiyopya kökenli İtalyan eski futbolcu Seid Visin, sürekli ırkçı tacize maruz kaldığı gerekçesiyle yaşamına son verdi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, 20 yaşındaki Visin, ülkenin güneyindeki Nocera Inferiore'deki evinde dün ölü bulundu.

Visin'in sosyal medya hesaplarında bulunan mektupta, "Nereye gidersem gideyim, insanların şüpheci, ön yargılı ve ağırlığını bir kaya parçası gibi üzerimde hissediyorum. Ben göçmen değilim. Herkesin beni sevdiğini hatırlayın. Bir iş buldum ama ayrılmak zorunda kaldım çünkü çoğu yaşlılar olmak üzere pek çok insan benim onlara hizmet etmemi istemedi. Pek çok (beyaz) İtalyan genç iş bulamadığı için beni suçladılar. Bu benim içimde bir şeyleri değiştirdi ve siyahi olmaktan utanır hale geldim." ifadeleri yer aldı.

Etiyopyalı olan ve 7 yaşındayken İtalya'ya taşınan Visin'in ırkçılık nedeniyle intihar ettiği belirtildi.

Seid Visin ile bir dönem Milan altyapısında aynı takımda yer alan İtalya Milli Takım kalecisi Gianluigi Donnarumma, ANSA ajansına yaptığı açıklamada, "Seid ile Milano'ya gelir gelmez tanışmıştım. Akademide beraberdik. Aradan yıllar geçti ama onun o inanılmaz gülümsemesini, o yaşam sevincini unutmak istemiyorum. Gerçek bir dosttu ve benim gibi bir çocuktu." ifadeleri kullanıldı.

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Ömer

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