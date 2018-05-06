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Avrupa'da Cengiz Ünder fırtınası

Roma'da forma giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder, 13.4 milyon euro olan ücretini şimdiden 33.9 milyon euroya çıkardı.

06 Mayıs 2018 Pazar 17:34
Avrupa'da Cengiz Ünder fırtınası

Altınordu altyapısında yetiştikten sonra Medipol Başakşehir’e transfer olan, burada bir yıl oynadıktan sonra İtalya Serie A takımlarından Roma’nın yolunu tutan Cengiz Ünder, sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekiyor. Roma forması ile çıktığı 30 karşılaşmada 7 gol ve 2 asisytlik bir performans sergileyen Cengiz Ünder, piyasa değerini de neredeyse üçe katladı. Cengiz Ünder’in piyasa değerini belirleyen Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Milli futbolcudaki gelişimi gözler önüne serdi.

Medipol Başakşehir’den Roma’ya 13.4 milyon Euro’ya transfer olan Cengiz Ünder, İtalya’da henüz bir sezonu bile doldurmadan değerini katladı. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, Cengiz Ünder’in piyasa değerinin 33.9 milyon Euro’ya çıktığını gösterdi. 20 yaşındaki Cengiz Ünder’e özel indekste ise 100 üzerinde 81 puan verildi.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 17:34
  1. Cengiz Ünder
  2. Roma
  3. Medipol Başakşehir

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