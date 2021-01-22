Avrupa’da cefa... Türkiye’de vefa...

Sözde medeni Avrupalının yaşlılarını aşı merkezlerine çağırarak aşı uygulamasının görüntülerinde birçok yaşlının çektiği sıkıntı gözler önüne serildi.

Türkiye’de yaşlılara uygulanmaya başlanan aşılama dün itibariyle huzurevleri, engelli ve bakımevlerinde kalan yaşlılar ile birlikte 90 yaş üzeri vatandaşlara uygulanmaya başlandı.



Avrupalılar sıra bekliyor



Türkiye, yaşlılarına aşılarını evlerinde yaptırma imkanı tanırken, medeni batı(!) ülkelerinde ise bu imkan yok. Fransa, İngiltere, Almanya, Yunanistan gibi bazı ülkelerden gelen aşı fotoğrafları yaşanan durumu gözler önüne serdi. Aşı merkezlerine gelen yaşlı ve engelli yüzlerce vatandaş, saatlerce sıra bekledikten sonra aşı yaptırabildi.