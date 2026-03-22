Avrupa'da akaryakıt alarmı: Slovenya ordusu sevkiyat için sahaya indi

Küresel enerji piyasalarındaki sert dalgalanmalar ve dağıtım zincirindeki kopmalar, Slovenya’yı "acil eylem planı" uygulamaya zorladı. Hükümet, akaryakıt arzına doğrudan müdahale ederek iç piyasada kıtlık yaşanmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

ASKERİ BİRLİKLER PETROL TAŞIYACAK

Lojistik engelleri aşmak için Slovenya Silahlı Kuvvetleri devreye sokuldu. Ordunun nakliye birimleri, akaryakıtın depolardan servis istasyonlarına taşınması sürecini bizzat yönetecek. Ayrıca demir yolu trafiğinde akaryakıt taşıyan trenlere "mutlak öncelik" tanınması için olağanüstü durum ilan edildi.

BİREYSEL TÜKETİCİYE 50 LİTRE KOTASI

Yarından itibaren başlayacak uygulamayla, bireysel araç sahipleri günde en fazla 50 litre yakıt alabilecek. Ticari araçlar ve çiftçiler için sınır 200 litre olarak belirlenirken, hükümet stratejik rezervlerin dolu olduğunu ancak dağıtım ağındaki aksamalar nedeniyle bu tedbirin şart olduğunu vurguladı.