  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Paşinyan metroda Ermeni kadının üzerine yürüdü: Kes! Karabağ kaçağı seni! Katar'da şehit düşen kahramanlar için Erdoğan'dan taziye mesajı! Sarı şeytan tehdit yağdırıyor! İran’dan Trump’a Taha suresi ayetiyle cevap İstanbul’da doğalgaz dehşeti! Enkaz altına tüyleri diken diken eden telefon Dünya yanıyor Mustafa Sarıgül işin gırgırında ‘Eşekli’ paylaşımı tepki topladı İmamoğlu’nun İstanbul'unda Bayram Trafiği Vatandaşlar Çileden Çıkıyor! Katar'dan gelen acı haber Türkiye'yi yasa boğdu! Devletin zirvesinden şehitlerimiz için peş peşe taziye mesajları Tahran’dan ABD ve İsrail’e 6 Sert Şart: Ya kabul edersiniz ya da… Binaların çökmesi sonrası yaşananlar kamerada! Enkaz çevresinden yeni görüntüler Adalet Bakanı Gürlek sonuçlarını paylaştı! Bilirkişi sisteminde devrim gibi uygulama
Avrupa'da akaryakıt alarmı: Slovenya ordusu sevkiyat için sahaya indi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Avrupa'da akaryakıt alarmı: Slovenya ordusu sevkiyat için sahaya indi

Slovenya hükümeti, Orta Doğu’daki savaşın enerji koridorlarını tıkaması üzerine radikal bir karara imza attı. Arz güvenliğini korumak adına akaryakıt satışlarına günlük kota getiren yönetim, lojistik darboğazı aşmak için orduyu ve askeri personeli göreve çağırdı.

Küresel enerji piyasalarındaki sert dalgalanmalar ve dağıtım zincirindeki kopmalar, Slovenya’yı "acil eylem planı" uygulamaya zorladı. Hükümet, akaryakıt arzına doğrudan müdahale ederek iç piyasada kıtlık yaşanmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

ASKERİ BİRLİKLER PETROL TAŞIYACAK

Lojistik engelleri aşmak için Slovenya Silahlı Kuvvetleri devreye sokuldu. Ordunun nakliye birimleri, akaryakıtın depolardan servis istasyonlarına taşınması sürecini bizzat yönetecek. Ayrıca demir yolu trafiğinde akaryakıt taşıyan trenlere "mutlak öncelik" tanınması için olağanüstü durum ilan edildi.

BİREYSEL TÜKETİCİYE 50 LİTRE KOTASI

Yarından itibaren başlayacak uygulamayla, bireysel araç sahipleri günde en fazla 50 litre yakıt alabilecek. Ticari araçlar ve çiftçiler için sınır 200 litre olarak belirlenirken, hükümet stratejik rezervlerin dolu olduğunu ancak dağıtım ağındaki aksamalar nedeniyle bu tedbirin şart olduğunu vurguladı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23