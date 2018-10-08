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Avrupa'da 5 hava yolu şirketi iflas etti

Son beş haftada Avrupa'da peş peşe beş düşük maliyetli (low cost) hava yolu şirketi iflas etti.

08 Ekim 2018 Pazartesi 06:37
Avrupa'da 5 hava yolu şirketi iflas etti

Azur Air (Almanya), Small Planet (Almanya), VLM(Belçika) ve Skywork Airlines (İsviçre) hava yollarının ardından şimdi de Danimarka-Letonya kökenli Primera Airiflas etti.

2003 yılında kurulmuş olan Primera Air'in dokuz uçağı vardı ve en son Kuzey Amerika uçuşları yapıyordu. Eylül ayı sonunda resmi olarak iflasını açıklayan Azur Air'in en son olarak sadece tek bir Boeing 737 uçağı ile iş yaptığı biliniyor.

Azur Air´den kısa bir süre önce iflas eden Small Planet Almanya şirketinin ise dört Airbus A320 ve iki Airbus A321 vardı. Belçikalı VLM tek uçakla uçuyordu Ağustos ayın sonunda faaliyetlerine son veren Belçikalı VLM Airlines, bütün uçaklarından vazgeçerek sadece bir adet Fokker 50'yi elinde tutmuştu.

Milliyet'in haberine göre şirket onu da iflastan sonra bir daha uçurmadı. Bölgesel uçuşlar yapan İsviçreli Skywork Airlines, yine Ağustos sonuna doğru faaliyetlerine son vererek toplam 11 bin yolcuyu mağdur etti.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 06:37
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