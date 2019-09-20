Avrupa yakasında 6 ayda 276 bin taşınma oldu! Kiracı hareketliliği fatura bilgilerine yansıdı

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in açıkladığı ‘Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’na göre, 2019’un ilk yarısında İstanbul Avrupa Yakası’nda taşınma hareketi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4’lük artışla 276 bine yaklaştı. İkinci el gayrimenkulde taşınma hareketi 231 bini aşarken toplam içindeki payı yüzde 84’e ulaştı. 33 bin 244 taşınma hareketi ile ilk sırada Esenyurt yer aldı.

Bilgiler güncellendi

Enerji Boğaziçi Elektrik’in usulsüz aboneliğe karşı başlattığı bilgi güncelleme kampanyası da etkili oldu. İlk altı ayda 124 bin 981 abone bilgisini güncelledi. CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, geçen yılın aynı dönemine göre ikinci el gayrimenkulde yaşanan hareketliliğe dikkat çekerek, ’’Ancak bu hareketin bir bölümünün usulsüz elektrik kullananların aboneliklerini kendi adlarına almasından kaynaklandığını tespit etmiş durumdayız. Bölge bazında baktığımızda en yüksek usulsüz kullanım İstanbul’un eski yerleşim yerlerinden biri olan Fatih’te görünüyor’’ diye konuştu.

Yabancı abone sayısı artıyor

İstanbul Avrupa Yakası’nda 400 bine yakın abonenin elektrik faturasının kendi üzerinde olmadığını belirten Bakal, ’’Bu vesile ile ceza, kesinti ya da başkasının borcunu ödeme gibi istenmeyen sorunlar yaşanmaması için bu durumda olan müşterilerimizi bilgi güncellemeye davet ediyoruz” dedi. Raporda yer alan ve kentsel dönüşümü gösteren tahliye başvurularının sayısı ise ilk yarıda 9 bin 170’i buldu. Aynı dönemde 30 bin 299 adet de yabancı abone başvurusu geldi.