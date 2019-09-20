0553 313 94 23

Avrupa yakasında 6 ayda 276 bin taşınma oldu! Kiracı hareketliliği fatura bilgilerine yansıdı

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in açıkladığı ‘Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’na göre, 2019’un ilk yarısında İstanbul Avrupa Yakası’nda taşınma hareketi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4’lük artışla 276 bine yaklaştı.

20 Eylül 2019 Cuma 14:45
Avrupa yakasında 6 ayda 276 bin taşınma oldu! Kiracı hareketliliği fatura bilgilerine yansıdı

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in açıkladığı ‘Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’na göre, 2019’un ilk yarısında İstanbul Avrupa Yakası’nda taşınma hareketi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4’lük artışla 276 bine yaklaştı. İkinci el gayrimenkulde taşınma hareketi 231 bini aşarken toplam içindeki payı yüzde 84’e ulaştı. 33 bin 244 taşınma hareketi ile ilk sırada Esenyurt yer aldı.

Bilgiler güncellendi

Enerji Boğaziçi Elektrik’in usulsüz aboneliğe karşı başlattığı bilgi güncelleme kampanyası da etkili oldu. İlk altı ayda 124 bin 981 abone bilgisini güncelledi. CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, geçen yılın aynı dönemine göre ikinci el gayrimenkulde yaşanan hareketliliğe dikkat çekerek, ’’Ancak bu hareketin bir bölümünün usulsüz elektrik kullananların aboneliklerini kendi adlarına almasından kaynaklandığını tespit etmiş durumdayız. Bölge bazında baktığımızda en yüksek usulsüz kullanım İstanbul’un eski yerleşim yerlerinden biri olan Fatih’te görünüyor’’ diye konuştu.

Yabancı abone sayısı artıyor

İstanbul Avrupa Yakası’nda 400 bine yakın abonenin elektrik faturasının kendi üzerinde olmadığını belirten Bakal, ’’Bu vesile ile ceza, kesinti ya da başkasının borcunu ödeme gibi istenmeyen sorunlar yaşanmaması için bu durumda olan müşterilerimizi bilgi güncellemeye davet ediyoruz” dedi. Raporda yer alan ve kentsel dönüşümü gösteren tahliye başvurularının sayısı ise ilk yarıda 9 bin 170’i buldu. Aynı dönemde 30 bin 299 adet de yabancı abone başvurusu geldi. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 14:45
  1. CK Enerji Boğaziçi Elektrik
  2. İstanbul Avrupa Yakası
  3. Enerji Boğaziçi Elektrik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Google'ın Binali Yıldırım'a yaptığı sürpriz sosyal medyada olay oldu!
    1. Google'ın Binali Yıldırım'a yaptığı..
    2. Avrupa yakasında 6 ayda 276 bin..
    3. Okulda panik! 27 öğrenci hastaneye..
    4. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    5. Okulda cıva zehirlenmesi! 27 öğrenci..
    6. İşletmelerden İSG’ye yoğun ilgi!
    7. Ali Yalçın’dan MEB'in 'okullarda..
    8. “Türkiye, etkileyici bir direnç..
    9. Fed Başkanından faiz indirimi sürecek..
    10. AK Partili isimden Gül-Albayrak..
    11. OECD de olumlu rapor yayımladı
    12. Merkez’den enflasyon mesajı! Daha da..
    13. Barcelona CEO'sundan Neymar açıklaması!
    14. Konya'da 3 araç birbirine girdi: 1 ölü..
    15. Konya'da zincirleme kaza! 1 ölü, 1..
    16. Başkan Erdoğan’dan Doğu Akdeniz..
    17. Loris Karius’un hatası İngiliz basınında
    18. Rusya açıkladı! Maduro geliyor
    19. Erdoğan talimat verdi: Belediyelere..
    20. Uçakta korku dolu anlar! 7 dakika..
    21. EYT için umut ışığı…
    22. Namaz izni vermeyen kuruma ceza
    23. Kayıp yaşlı adam, 12 saat sonra..
    24. Sözleri yürek dağladı! Mezarını..
    25. Çocuklarımız dünya-âhiret imtihanımızdır
    26. Terör örgütünün sözde istihbaratçısı..
    27. Kardeşler arasında silahlı kavga: 1..
    28. Fırat Kalkanı Bölgesi’nde çocukların..
    29. "İpin ucu kimin elinde" diyen İYİ..
    30. İmamoğlu'nun İBB'sinde CHP..
    Kulisleri sallayacak sürpriz gelişme! Ali Babacan en çok o partide karşılık buldu
    Kulisleri sallayacak sürpriz gelişme! Ali Babacan en çok o partide karşılık buldu
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler
    AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!

    Günün Karikatürü

    20 Eylul 2019
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    Ali Babacan, Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu... Bomba anket sonucu açıklandı!
    Ali Babacan, Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu... Bomba anket sonucu açıklandı!