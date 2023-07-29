Avrupa Uzay Ajansı fişi çekti, Alman ekip malzemeler için bekledi! Feci sonu: Büyük 'çılgın' bir manevra düşürdü

Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) ait Aeolus uydusu Atlantik Okyanusu'na kontrollü şekilde düşürüldü. ESA, uydunun görev süresinin sona erdiğini ve Dünya'ya kontrollü bir biçimde düşürüldüğünü açıkladı. İngiliz yapımı bir hava durumu takibi sağlayan uzay aracı, uyduyu manevra yaparak Atlantik Okyanusu'na kasıtlı olarak yönlendirdi.

The Guardian gazetesinin aktardığı bilgilere göre, 2018'den beri Avrupa'daki hava durumu merkezlerine veri sağlayan Aeolus isimli uydu, Avrupa Uzay Ajansı'ndaki görev denetleyicileri tarafından nihai dinlenme yerine başarıyla indirildi.

İLK DEFA DENENDİ

Cuma günü İngiltere saatiyle saat 19.00 civarında ESA'nın Uzay Enkaz Ofisi uydunun atmosfere girdiğini duyurdu.

Öte yandan, aslında Aeolus, görevini tamamladıktan sonra kontrollü bir şekilde atmosfere yeniden giriş yapacak şekilde tasarlanmamıştı. Ancak ESA, uzay aracını Dünya'nın atmosferine doğru yönlendirmek için araçta bulunan az miktardaki yakıtı kullanmaya karar verdi. İlk defa böyle bir yeniden giriş manevrası denendi.

Normal şartlar altında, Aeolus doğal olarak Dünya'ya düşecek ve gezegenin atmosferinde yanacaktı. ESA, onu okyanusa çarparak, zaten son derece düşük olan enkazın insanlara veya mülke çarpma riskini azaltmayı umuyordu. Ayrıca, diğer uzay yolculuğu yapan ulusların ve kuruluşların da aynı şeyi yapması umuduyla, gelecekteki uydu yeniden girişleri için veri toplamaya ve en iyi uygulamayı göstermeye çalıştı.

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ESA, yaptığı açıklamada, "Almanya'daki Aeolus görev kontrol ekibi, karmaşık operasyonlarla geçen uzun bir haftanın ardından artık çalışmalarını tamamlıyor. Türünün ilk örneği olan yardımlı yeniden girişte planladıkları her şeyi yaptılar. Rüzgar profillemesinde devrim yapan bir görev olan Aeolus artık onların ellerinden çıktı." ifadesini kullandı.