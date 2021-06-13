Avrupa ülkesinden olay SİHA itirafı

Alman Yarbay Michael Karl, savaş alanlarının yeni düzeni ve gelişen silah teknolojileriyle ilgili konuştu. Alman ordusunun Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a karşı savaşmış olması ihtimalini değerlendiren Yarbay Karl, “Türk SİHA'larına karşı pek şansımız olmazdı. Özellikle Bayraktar TB2 ve Kargu-2, son dönemde hem savaş alanlarını hem de SİHA piyasasını domine etti” dedi.

Aksam.com.tr'nin Gids Hamburg'dan aktardığı habere göre, son dönemde Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ gibi coğrafyalarda kendisini gösteren "yeni savaş düzeni" hakkında değerlendirmelerde bulunan Yarbay Karl, savaş alanlarında silahlı insansız hava araçlarının kullanımının önemine değindi.

"Almanya, böylesi bir güce karşı kendisini yeterince koruyamazdı"

Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında kullandığı SİHA ve kamikaze drone'larına atıf yapan Alman komutan, "Alman ordusu böylesi silah sistemlerinin karşısına çıkmış olsa, kendisini yeterince korumayı başaramazdı." diye konuştu.

"Modern savaş alanlarında son teknoloji araçlara sahip olmak zorundasınız"

SİHA savunmasının standart hava savunma sistemlerinden farklı olduğunun altını çizen Yarbay Michael Karl şunları kaydetti:

"Modern savaş alanlarında hayatta kalabilmek için yeni teknolojilere, son teknoloji savaş araçlarına sahip olmak zorundasınız. Almanya bu konuda çok da kötü sayılmaz, ancak geleceğin savaş teknolojileri, hızına erişilmesi zor bir ivmeyle gelişmeye devam ediyor. Alman ordusunun da bu hıza ayak uydurabilmesi gerekir."

"Türkiye, SİHA'ların aktif kullanımı ve ihracatı konusunda önemli adımlar attı"

Silahlı ve silahsız insansız hava araçları konusunda ABD, Çin, İsrail ve Türkiye'nin küresel piyasayı domine ettiğini belirten Yarbay Karl, özellikle Türkiye'nin son yıllarda hem SİHA ihracatı hem de SİHA'ların sahada aktif kullanımı adına önemli adımlar attığını vurguladı.

"Kargu-2 ile birlikte insan gücü artık savaş alanını terk etmeye başladı"

Bayraktar TB2 SİHA'ların Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ coğrafyalarında aktif, etkili ve başarılı bir şekilde kullanıldığını hatırlatan Alman komutan, "Türk yapımız Kargu-2 drone'ları, herhangi bir insan kontrolü olmaksızın, yalnızca yapay zekâ ile düşmanı tanımlayarak başarılı bir saldırı gerçekleştirdi. İnsan gücü artık savaş alanlarını terk etmeye başladı" ifadelerini kullandı.