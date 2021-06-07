Avrupa ülkesinde Türk SiHA’sı paniği: Risk altında mıyız?

Yunan basını, Türk SİHA'larının Karabağ savaşındaki rolüne vurgu yaparak 'Yunanistan risk altında mı?' diye sordu.

Yunan basınında, insansız hava araçlarında yükselen güç Türkiye'ye ilişkin "Türkiye'nin ucuz İHA'ları sessiz ölüm makineleri: Yunanistan risk altında mı?" başlıklı bir haber yer aldı.

National Herald'da yer alan haberde, Bayraktar TB2'lerin Yunanistan'a karşı kullanılıp kullanılmayacağına dair bir belirtinin bulunmadığı ifade edilerek, "Ancak SİHA'lar; Azerbaycan, onları Ermeni güçlerini yok etmek ve Dağlık Karabağ'ın kayıp bölgelerini geri almak için kullandığında olduğu gibi kesin avantaj sağlayan kritik bir eşik." ifadesine yer verildi.

"Ucuz ve ölümcül"

Haberde; tankları, roketatarları, hava savunma sistemlerini ve radarları yok ettiği anımsatılan SİHA'ların Türkiye'de üretildiği belirtilerek, insansız araçlar için "Ucuz ve ölümcül" tanımlaması yapıldı.

Bayraktar TB2'nin diğer ülkelerin ordularına satışının yapıldığı hatırlatılan haberde, "Bu teknolojinin NATO'nun altını oyup oymayacağına dair endişeler var." denildi.