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Avrupa ülkesi resti çekti: Türkiye'ye yaptırım istemiyoruz

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Türkiye'ye yönelik yaptırımları desteklemediklerini belirterek Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini duyurdu.

17 Ekim 2019 Perşembe 19:10
Avrupa ülkesi resti çekti: Türkiye'ye yaptırım istemiyoruz

Barış Pınarı Harekatı 9. gününde devam ederken, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, ülkesinin, harekat nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulanmasını desteklemediğini belirtti.

Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG tehdini ortadan kaldırmak için Suriye sınırlarında başlattığı Barış Pınarı Harekatı planlandığı gibi başarıyla devam ederken, Bulgaristan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva Zaharieva, Bulgaristan Ulusal Televizyonuna yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Bulgaristan'ın komşusu, müttefiki ve ekonomik ortağı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Bulgaristan ile yapılan göç anlaşmasının gereğini eksiksiz yerine getirdiğini söyleyen Zaharieva, Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin endişelerini anlayışla karşılaması gerektiğini belirtti.

'Türkiye'ye karşı yaptırımlar uygulanmasını desteklemiyoruz'

Zaharieva, Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanmasına ilişkin bir soruya "Bulgaristan, Türkiye'ye karşı yaptırımlar uygulanmasını desteklemiyor ve bunun Türkiye ile sürdürmek istediğimiz diyaloğa katkı sağlamayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekonomik ilişkiler

Türkiye’nin, Bulgaristan’ın iyi bir ekonomik ortağı olduğuna işaret eden Zaharieva, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 4,2 milyar doları aştığını anımsattı.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 19:10
  1. Bulgaristan
  2. Barış Pınarı Harekatı

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  • DELİ DUMRULDELİ DUMRUL23 dk önce
    Ah menfaat. Menfaatler olmasa bunların hangisi olurdu.

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