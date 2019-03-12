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Avrupa şampiyonu Kerem Kamal’a görkemli karşılama

Sırbistan’da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Grekoromen 60 kiloda şampiyon olan Kerem Kamal, görkemli bir şekilde karşılandı.

12 Mart 2019 Salı 11:32
Avrupa şampiyonu Kerem Kamal’a görkemli karşılama

Sırbistan’da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Grekoromen 60 kiloda şampiyon olarak Türk bayrağını göndere çektiren Kerem Kamal, güreşe ilk adımını attığı Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görkemli bir şekilde karşılandı. Davul zurna eşliğinde pankartlarla karşılanan Kamal, bundan sonraki hedefinin Büyükler Dünya Şampiyonası’nda dereceye girip, olimpiyat vizesi almak olduğunu söyledi.

 

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Grekoromen 60 kiloda altın madalya kazanan Kerem Kamal, Manisa’da coşkulu bir şekilde karşılandı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, 5. kez Avrupa şampiyonu olan Kamal’ı, şube müdürleri, kurum personeli, antrenörler ve sporcularla birlikte İl Müdürlüğü binası önünde karşıladı. Pankartın yanı sıra davul ve zurna eşliğinde karşılanan Kamal, vatandaşlara lokma dağıttı.



Öztürk: "Kerem’den olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz"

 

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, yetenek taramalarından keşfettikleri Kerem Kamal’ın başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi. Kerem’den Olimpiyat şampiyonluğu beklediklerini kaydeden Öztürk, “Kerem kardeşimiz, yıllar önce Avni Gemicioğlu Ortaokulu’nda İl Müdürlüğümüzün yetenek taramasından çıktı. O günden sonra defalarca Avrupa ve dünya şampiyonluğu elde etti. İnşallah olimpiyatlarda da ismini duyurup şampiyon olmasını istiyoruz. Büyük organizasyonda Türk bayrağımızı dalgalandırmasını arzu ediyoruz. Milli gururumuz olduğu için, bize ait bir parça olduğu için onunla gurur duyuyoruz. Başarılarının devamını diliyorum. Aynı zamanda Kerem’i dünyaya getirip yetiştiren ailesine, onun bugünlere gelmesinde büyük pay sahibi olan Süleyman Güngör hocamıza da özellikle teşekkür ediyorum. Biz istiyoruz ki ülkemizde Kerem Kamal’ların, Süleyman Güngör’lerin sayısı artsın” dedi.



Kamal: “Büyükler Dünya Şampiyonası’nda vizeyi alacağım”

 

Kariyerinde 5. kez Avrupa şampiyonu olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Kerem Kamal ise hedefleriyle ilgili olarak şunları söyledi:

 

“Kendi adıma çok mutluyum, ülkemiz ve Manisa’mız adına da çok gururluyum. Çok şükür İstiklal Marşı’mızı dinletmek yine bana nasip oldu. Süleyman hocamla birlikte çıktığımız her maçta en iyi sonucu alıp, olimpiyatlarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Ekim ayında yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası’nda öncelikli olarak ilk 6’ya girip, olimpiyat vizesi almak için mücadele edeceğim. Beni bağrına basan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum."

 

Antrenör Süleyman Güngör de Kerem Kamal gibi değerlerin kolay yetişmediğinin altını çizerek, başarıların devamının geleceğine inandığını söyledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, konuşmaların ardından Kerem Kamal’a altın takdim etti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:32
  1. Manisa
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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