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Avrupa şampiyonu güreşçiye davul zurnalı karşılama

- Avrupa şampiyonu milli güreşçi İbrahim Çiftçi, memleketi Erzurum'da coşkuyla karşılandı - Milli güreşçi Çiftçi:"Bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak tarifsiz bir duygu"

15 Mart 2019 Cuma 12:25
Avrupa şampiyonu güreşçiye davul zurnalı karşılama


ERZURUM (AA) - Sırbistan'ın Novi Sad kentinde gerçekleştirilen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda altın madalya kazanan İbrahim Çiftçi, memleketi Erzurum'da davul, zurna ve çiçeklerle karşılandı.

Erzurum Havalimanı'na gelen milli güreşçi Çiftçi'ye, kendisini karşılayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Güreş İl Temsilcisi Baddal Alpkılıç, ailesi ve kent protokolünce çiçek verildi.

Milli güreşçi Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür etti.

Şampiyonluk yaşamanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten Çiftçi, "Çok mutluyum, gururluyum. Bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak tarifsiz bir duygu. Bu benim ilk şampiyonluğum oldu. Başarılarımı devam ettirmek için durmadan çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Şampiyon güreşçinin babası Harun Çiftçi de oğlunun başarısıyla gururlandıklarını dile getirerek, "Orada bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı okutması onur verici. Oğlumun şampiyon olması her şeyden önemliydi. Yıllardır bu anı bekliyorduk." diye konuştu.

Fuat Taşkesenligil ise İbrahim Çiftçi'ye Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandırdığı için spor camiası adına teşekkür ederek, "Erzurum kadim şehirdir ve spora her anlamda öncülük yapmıştır. Güreşte de yine lider ve öncü şehir olduğumuzu söylemek isterim. Ailesine, kulübüne ve tüm yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılamaya gelenlerle fotoğraf çektiren Çiftçi, "Erzurum seninle gurur duyuyor" tezahüratlarıyla bir süre omuzlarda taşındı.


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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 12:25
  1. altın madalya
  2. Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası
  3. Erzurum
  4. İbrahim Çiftçi
  5. Novi Sad kenti
  6. Sırbistan

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