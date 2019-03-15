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Avrupa şampiyonu çiçeklerle karşılandı

Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Ankara ASKİ Spor’un Erzurumlu pehlivanı İbrahim Çiftçi, havalimanında çiçeklerle karşılandı.

15 Mart 2019 Cuma 11:41
Avrupa şampiyonu çiçeklerle karşılandı

Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Ankara ASKİ Spor’un Erzurumlu pehlivanı İbrahim Çiftçi, havalimanında çiçeklerle karşılandı.


Avrupa Fatihi Erzurumlu milli güreşçi İbrahim Çiftçi, memleketinde çiçeklerle karşılandı. Sırbistan’da yapılan U23 Ümit’ler Serbest Güreş Avrupa Şampiyonasında 97 Kiloda mindere çıkan Çiftçi Avrupa’nın en büyüğü olarak, Avrupa şampiyonu olurken, memleketi Erzurum’da büyük bir coşkuyla karşılandı.


Ankara ASKİ Spor’da aktif güreş hayatını sürdüren Dadaşlar Diyarı Erzurum’un Gururu İbrahim Çiftçi, hava limanında gördüğü ilgi karşısında bir hayli duygulandı.


Geçtiğimiz yıl Murat Ertürk’ün Avrupa şampiyonu olmasının ardından bu yıl da bir diğer Pasinlerli güreşçi İbrahim Çiftçi’nin Avrupa Şampiyonu olması, Türk sporseverlerin yanı sıra Erzurum’da da büyük bir sevinçle karşılandı.


Sırbistan dönüşü hava limanında omuzlara alınan ve çiçeklerle karşılanan milli güreşçi için, “Erzurum seninle gurur duyuyor” tezahüratı yapıldı.


Havalimanındaki karşılama töreninde bir açıklama yapan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Milli güreşçinin göğsümüzü kabarttığını belirterek, şampiyon güreşçiden bundan böyle dünya ve olimpiyat şampiyonluğu beklediklerini söyledi.


Erzurum Güreş İl Temsilcisi Battal Alpkılıç daSırbistan’da U23 Yaş Avrupa Şampiyonu olan Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi İbrahim Çiftçi’nin büyük başarısından dolayı gurur duyduklarını belirtti.


Karşılama törenine Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Muzaffer Şahin, Erzurum Şampiyon Güreşçiler Antrenörler Hakemler Ve Güreş Severler Derneği (ER-GÜR-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İzzet Uçan, Atatürk Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Müdürlüğü yetkilileri, Spor Bilimleri Fakültesi Yetkilileri, Türkiye Güreş Federasyonu Karakucak Yönetim ve Teknik Kurul Üyesi Aslan Sertoğluile çok sayıda spor sever ile milli güreşçinin yakınları katıldı.


Soğuk ve yağışlı havaya rağmen, konvoyla şehir turu atan Avrupa Şampiyonu Güreşçi, daha sonra baba ocağına giderek, akrabaları ile hasret giderdi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:41
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