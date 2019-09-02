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Avrupa şampiyonu Alaçatı’da belli olacak

Alaçatı, IFCA Slalom Cocuk-Genc-Master Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor.

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:17
Avrupa şampiyonu Alaçatı’da belli olacak

Alaçatı, IFCA Slalom Cocuk-Genc-Master Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor.


Vestel’in ana sponsorluğunda Çağla Kubat Windsurf Academy tarafından 1-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan organizasyonun lansmanı İzmir Alaçatı’da bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Organizasyon’nun ana sponsoru Vestel Ege Bölgesi Sorumlusu Cenk Işık, Alaçatı Wind Fest.’in hem ev sahibi hem de organizatörü Çağla Kubatve eşi Jimmy Diaz katıldı.


“Alaçatı’yı dünyaya tanıtacağız”


2011 yılından bu yana pek çok başarılı organizasyona imza atan Çağla Kubat,“Bu sene de büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Özellikle windsurf dünyasında çok önemli bir yere sahip olan bu destinasyonun Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak olması bizleri çok heyecanlandırıyor. Bir sonra ki hedefimiz PWA ile birlikte burada Dünya Şampiyonası’nı düzenlemek. Umarız bunu da gerçekleştiririz” diye konuştu.


Organizasyonun ana sponsoru Vestel’in Ege Bölge Müdürü Yeşim Erbuğa ise her zaman sporla iç içe bir marka olduklarını belirterek “Voleybol, bisiklet ve espor bizim ana spor yatırımlarımız. Bununla birlikte markamıza uygun olan iş birliklerini de hayata geçirmeye çalışıyoruz.


Futboldaki Trabzonspor forma göğüs sponsorluğumuz Vestel için böyle bir fırsattı.Şimdi de Türkiye’nin ihracat devi olarak, dünyanın birçok ülkesinden gelen 100’e yakın genç sporcuyu ağırlayacak olan IFCA Slalom Cocuk- Genc-Master Avrupa Şampiyonası’nın ana destekçisi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Umuyoruz ki bu önemli şampiyona, bizim de verdiğimiz destekle daha büyük şampiyonaların yolunu da açacak. Başta milli sporcularımız olmak üzere IFCA Slalom Cocuk- Genc-Master Avrupa Şampiyonası’nda yarışacak tüm sporculara şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.


Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise;‘Bizler Çeşme’nin sorunlarını çok iyi biliyoruz. Özellikle spora olan destek bizim için çok önemli. Dünyada sörf destinasyonu olarak sayılı yerlerden biri. Bunu geliştirmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bizler göreve geldiğimizde Çeşme’nin sorunlarını biliyorduk. Tam 16 yıldır buna çalışıyoruz seçimlerden sonra çalışmaya başlamadık. Burdan sözünü verebilirim ki rüzgar sörfü dahil tüm dallarına desteğimiz sonsuzdur. Bu tip organizasyonlar hem Çeşme’nin tanıtılmasını, hem de spora olan ilgili kat be kat artırıcaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:17
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